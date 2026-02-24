Shefi i NATO-s, Rutte: Nuk ka paqe në Evropë pa paqe të vërtetë në Ukrainë

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte theksoi sot nevojën për mbështetje të qëndrueshme dhe të shtuar për Ukrainën, duke thënë se vetëm premtimet nuk do t’i japin fund luftës Moskë-Kiev, e cila është në përvjetorin e saj të katërt, transmeton Anadolu.
Duke folur në një ceremoni përkujtimore në selinë e NATO-s në Bruksel, Rutte tha se aleanca u mblodh për të shënuar “një tjetër përvjetor të tmerrshëm” të asaj që ai e përshkroi si “katër vjet luftë të pafalshme”.
Rutte përsëriti se NATO ka qëndruar me Ukrainën që nga fillimi i luftës dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë përballë sfidave të vazhdueshme.
“Është e domosdoshme që Ukraina të vazhdojë të marrë ndihmën ushtarake, financiare dhe humanitare që i nevojitet”, duke theksuar se një ndihmë e tillë është e nevojshme që Kievi të mbrohet nga sulmet ruse dhe të mbajë vijën e frontit.
“Kjo mbështetje është thelbësore. Ukraina ka nevojë për më shumë. Sepse një premtim për ndihmë nuk i jep fund një lufte. Ukraina sot ka nevojë për municion dhe çdo ditë derisa të ndalet gjakderdhja”, tha ai.
Pavarësisht asaj që ai e përshkroi si qëndrim të presidentit rus Vladimir Putin, Rutte tha se Moska “ka dështuar të arrijë ambiciet e saj në fushëbetejë”, duke shtuar se Kremlini duhet të tregojë nëse është serioze në lidhje me ndjekjen e paqes.
“Siguria e tyre (ukrainase) është siguria jonë. Nuk mund të ketë paqe të vërtetë në Evropë pa paqe të vërtetë në Ukrainë”, theksoi ai.
Rutte nënvizoi nevojën për forca të armatosura të forta ukrainase dhe garanci të besueshme sigurie nga partnerët, përfshirë Evropën, Kanadanë dhe SHBA-në, sapo të mbarojnë luftimet, për të siguruar që çdo paqe eventuale të jetë e qëndrueshme.
“Garanci të tilla do të sigurojnë stabilitetin e nevojshëm për rindërtimin dhe prosperitetin afatgjatë të Ukrainës”, tha kreu i NATO-s.