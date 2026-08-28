Shefi i OBSH-së: Mijëra pacientë të tjerë në Gaza presin evakuim mjekësor

Mijëra pacientë në Rripin e Gazës ende presin evakuim mjekësor për trajtim urgjent, tha të premten kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), transmeton Anadolu.
Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se agjencia javën e kaluar mbështeti evakuimin e 106 pacientëve, përfshirë 19 fëmijë, përmes kalimeve kufitare Rafah dhe Kerem Shalom. Ata u shoqëruan nga 132 persona.
Që nga tetori i vitit 2023, 13.237 pacientë, përfshirë 6.276 fëmijë dhe 16.406 shoqërues janë evakuuar nga Gaza, tha ai në platformën amerikane të mediave sociale X.
“Evakuimet mjekësore u japin njerëzve që kanë nevojë për kujdes urgjent një shans mbijetese,” tha ai.
Tedros theksoi se qasja e qëndrueshme përmes rrugëve të shumta të kalimit është e nevojshme për të siguruar që pacientët të marrin trajtim mjekësor në kohë.
Veprimet e vazhdueshme gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës kanë zhvendosur qindra mijëra banorë vendas, shumë prej të cilëve kanë kërkuar strehim në strehimore dhe tenda të përkohshme në të gjithë enklavën palestineze.
Që nga armëpushimi i ndërmjetësuar nga SHBA-ja, më shumë se 1.300 palestinezë janë vrarë dhe mbi 4.000 janë plagosur, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Që nga tetori i vitit 2023, kur Izraeli nisi luftën e tij gjenocidale në Gaza, më shumë se 73.400 palestinezë janë vrarë – dhe mbi 174.400 të tjerë janë plagosur – nga sulmet e pamëshirshme izraelite, shumica e të cilave kishin në shënjestër infrastrukturën civile.