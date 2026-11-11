Shefi i OKB-së bën thirrje për një “Pakt të Ri për Drejtësinë Klimatike” për përballimin e ndryshimeve klimatike

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka bërë thirrje për një “Pakt të Ri për Drejtësinë Klimatike”, të bazuar në përgjegjësinë e përbashkët, duke u kërkuar vendeve pjesëmarrëse në COP31 të përshpejtojnë tranzicionin e karburanteve fosile dhe të mobilizojnë financime të mëdha për klimën, raporton Anadolu.
“Ne kemi nevojë për një Pakt të Ri për Drejtësinë Klimatike, të bazuar në përgjegjësinë e përbashkët, sigurinë e përbashkët dhe përfitimet e përbashkëta”, tha Guterres në Samitin e Liderëve të Konferencës së OKB-së për Klimën në Turqi, duke theksuar se të gjitha vendet duhet t’i përmbushin detyrimet e tyre në bazë të parimit të përgjegjësive të përbashkëta, por të diferencuara.
Korniza e propozuar mbështetet në katër shtylla, përkatësisht përshpejtimi i një “tranzicioni të drejtë” larg karburanteve fosile, mbrojtja e popullsive të cenueshme, sigurimi i financimit të mjaftueshëm dhe zgjedhja e bashkëpunimit në vend të fragmentimit gjeopolitik.
Për të përmbushur objektivin prej 1,5 gradësh Celsius, Guterres theksoi se kapacitetet globale të energjisë së rinovueshme duhet të trefishohen deri në vitin 2035, krahasuar me nivelet e vitit 2025, ndërsa prodhimi i energjisë elektrike nga qymyri pa masa për reduktimin e emetimeve duhet të ulet me të paktën 75 për qind.
Shefi i OKB-së u bëri thirrje vendeve të zhvilluara të sigurojnë të paktën 300 miliardë dollarë në vit deri në vitin 2035. Ai gjithashtu propozoi vendosjen e taksave mbi fitimet e jashtëzakonshme të kompanive të mëdha të naftës, nëntë më të mëdhatë prej të cilave fituan 95 miliardë dollarë vetëm gjatë tremujorit të fundit, me qëllim mbështetjen e “vendeve të cenueshme”.
Guterres paralajmëroi se fatkeqësitë klimatike po “godasin rëndë jetët, mjetet e jetesës dhe ekonomitë” në mbarë botën, duke e cilësuar trajektoren aktuale si një “rrugë drejt shkatërrimit të garantuar të ndërsjellë”.
“Ose planifikojmë këtë tranzicion të drejtë, ose paguajmë çmimin e tij përmes kaosit dhe humbjes së mjeteve të jetesës”, paralajmëroi Guterres.
Turqia është nikoqire e konferencës së OKB-së për Ndryshimet Klimatike COP31, që po mbahet në qytetin jugor turk Antalya.