Shefi i OKB-së dënon “fuqishëm” Izraelin për hyrjen me forcë në kompleksin e UNRWA-s në Kudsin Lindor

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, dënoi “fuqishëm” autoritetet izraelite për hyrjen me forcë në kompleksin e agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) në Kudsin Lindor, duke theksuar statusin “e paprekshëm” të objekteve të Kombeve të Bashkuara, transmeton Anadolu.
“Dënoj fuqishëm hyrjen e paautorizuar të sotme nga autoritetet izraelite në kompleksin Kombeve të Bashkuara në Sheikh Jarrah, i mbajtur nga UNRWA dhe i vendosur në Kudsin Lindor të pushtuar. Ky kompleks mbetet pronë e Kombeve të Bashkuara dhe është i paprekshëm dhe imun nga çdo formë tjetër ndërhyrjeje”, tha Guterres në një deklaratë.
Ai theksoi se “çdo veprim ekzekutiv, administrativ, gjyqësor ose legjislativ kundër pronës dhe pasurisë së Kombeve të Bashkuara është i ndaluar sipas Konventës për Privilegjet dhe Imunitetet të Kombeve të Bashkuara”, gjë që është konfirmuar edhe nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë.
Duke i bërë thirrje “Izraelit që të marrë menjëherë të gjitha hapat e nevojshëm për të rivendosur, ruajtur dhe respektuar paprekshmërinë e objekteve të UNRWA-s”, shefi i OKB-së i kërkoi Izraelit “të përmbahet nga çdo veprim i mëtejshëm në lidhje me objektet e UNRWA-s, në përputhje me detyrimet e tij sipas Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të drejtës ndërkombëtare, përfshirë ato mbi privilegjet dhe imunitetet të Kombeve të Bashkuara”.
Sipas shefit të UNRWA-s, Philippe Lazzarini, policia izraelite e shoqëruar nga zyrtarë komunalë hyri me forcë në kompleksin e UNRWA-s në Kudsin Lindor në mëngjes. “Motoçikleta policie, si dhe kamionë dhe pirungritës u futën brenda dhe të gjitha komunikimet u ndërprenë. Mobilie, pajisje IT dhe pronësi tjetër u sekuestruan. Flamuri i OKB-së u ul dhe u zëvendësua me një flamur izraelit”, shkroi ai në platformën amerikane sociale X.
UNRWA u themelua nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së më shumë se 70 vjet më parë për të ndihmuar palestinezët që u dëbuan me forcë nga toka e tyre.
Agjencia e OKB-së po përballet me vështirësi të rënda financiare që kur Izraeli e ndaloi të operojë në territorin e tij dhe nisi një fushatë shpifjesh duke pretenduar se anëtarë të stafit ishin të përfshirë në sulmet e 7 tetorit 2023. Personeli i UNRWA-s u detyrua të braktisë kompleksin në fillim të këtij viti.