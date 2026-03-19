Shefi i OKB-së i bën thirrje SHBA-së dhe Izraelit t’i japin fund luftës me Iranin

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, u bëri thirrje të enjten SHBA-së dhe Izraelit që t’i japin fund luftës në vazhdim kundër Iranit, duke paralajmëruar se ajo mund të dalë “plotësisht jashtë kontrollit” dhe të çojë në vuajtje të gjera për civilët, raporton Anadolu.
Duke folur krah presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, në një samit të liderëve të BE-së në Bruksel, Guterres përcolli ato që i quajti “dy mesazhe të qarta” për aktorët kryesorë në konflikt.
“Së pari, për Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, është koha të përfundojë kjo luftë që rrezikon të dalë plotësisht jashtë kontrollit, duke shkaktuar vuajtje të mëdha te civilët”, tha ai.
Kreu i OKB-së paralajmëroi gjithashtu për pasoja më të gjera globale, duke thënë se konflikti ka efekte “dramatike” në ekonominë botërore, me pasoja potencialisht “tragjike, veçanërisht për vendet më pak të zhvilluara”.
Guterres dha edhe një mesazh të dytë drejtuar Iranit, duke i bërë thirrje të ndalojë sulmet ndaj vendeve fqinje.
“Ndalni sulmet ndaj fqinjëve tuaj. Ata nuk kanë qenë kurrë palë në konflikt”, tha ai, duke theksuar se Këshilli i Sigurimit i OKB-së i ka dënuar veprime të tilla dhe ka bërë thirrje për ndërprerjen e tyre.
Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e mbajtjes hapur të rrugëve jetike të tregtisë globale, duke paralajmëruar se çdo ndërprerje e zgjatur në Ngushticën e Hormuzit do të shkaktonte “pasoja të mëdha” për njerëzit në mbarë botën.
“Është koha që forca e ligjit të mbizotërojë mbi ligjin e forcës. Është koha që diplomacia të mbizotërojë mbi luftën”, theksoi Guterres.
Nga ana e tij, Costa tha se megjithëse “shumë aktorë ndërkombëtarë po sfidojnë rendin ndërkombëtar”, nuk ka “alternativë” për multilateralizmin në përballjen me krizat globale.
“Sepse alternativa është kaosi, alternativa është lufta në Ukrainë, alternativa është lufta në Lindjen e Mesme, alternativa është situata dramatike humanitare në Gaza, alternativa është lufta në disa vende të Afrikës”, tha ai.