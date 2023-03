Shefi i OKB-së përshëndet udhëheqjen e qeverisë turke dhe Zonjës së Parë në luftën kundër mbetjeve – VIDEO

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, lavdëroi udhëheqjen e qeverisë turke dhe Zonjën e Parë Emine Erdoğan për luftën kundër mbetjeve globale, të cilat ai tha se “po e bëjnë rrëmujë botën tonë”, raporton Anadolu.

“Njerëzimi po e trajton planetin tonë si një vendgrumbullim plehrash. Ne po shkatërrojmë shtëpinë tonë të vetme. Po derdhim një përrua mbeturinash dhe ndotjesh që po ndikojnë në mjedisin tonë, ekonomitë tona dhe shëndetin tonë”, tha Guterres në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, e cila shënon për herë të parë Ditën e Zero Mbetjeve, pjesë e një nisme të udhëhequr nga Zonja e Parë turke.

“Dua të njoh dhe të përshëndes udhëheqjen e qeverisë së Türkiyes dhe Zonjës së Parë Emine Erdoğan për këtë çështje jetike”, shtoi shefi i OKB-së.

Në vitin 2017, nën kujdesin e Zonjës së Parë turke Emine Erdoğan, Türkiye nisi projektin për zero mbetje për të theksuar rëndësinë e eliminimit të mbetjeve në luftën kundër krizës klimatike. Projekti ka marrë vlerësime ndërkombëtare.

Dhjetorin e kaluar, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi njëzëri një rezolutë mbi një iniciativë për zero mbetje të paraqitur nga Türkiye, duke shpallur 30 Marsin si Ditën Ndërkombëtare të Zero Mbetjeve.

Sipas Bankës Botërore, mesatarisht 0,74 kilogramë mbetje prodhohen çdo ditë për person në mbarë botën. Kjo vlerë varion nga 0,11 deri në 4,54 kilogramë. Deri në vitin 2050 pritet të shtohet deri në 3,88 miliardë tonë në vit.

Që nga viti 2022, mesatarisht 82 për qind e mbetjeve komunale mblidhen në mbarë botën dhe 55 për qind dërgohen në objektet e trajtimit të mbetjeve. Humbja dhe mbetjet e ushqimit kanë pasoja të rëndësishme mjedisore, sociale dhe ekonomike.

Rreth 10 për qind e emetimeve globale serrë mund t’i atribuohen rritjes, transportit dhe ruajtjes së ushqimit që nuk përdoret kurrë, gjë që Guterres tha se shkakton “zemërim” kur dihet që 800 milionë njerëz në mbarë globin janë të uritur çdo vit.

“Mbetjet janë vrasës, i njerëzve, i planetit tonë, i burimeve tona natyrore dhe i ekosistemeve, i ekonomive, të cilat humbasin miliarda çdo vit nga mbeturinat. Dhe mbetjet vazhdojnë të rriten…Është koha për të luftuar”, tha ai.

