Shefi i OKB-së “thellësisht i shqetësuar” nga rifillimi i përleshjeve SHBA-Iran

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, të mërkurën shprehu shqetësim të madh për rifillimin e shkëmbimit të zjarrit gjatë natës mes SHBA-së dhe Iranit, si dhe alarm për viktimat e raportuara civile, përfshirë një sulm që raportohet se goditi një ceremoni dasme në Iran, raporton Anadolu.
“Sekretari i Përgjithshëm është thellësisht i shqetësuar nga shkëmbimi i përtërirë i zjarrit gjatë natës mes Shteteve të Bashkuara dhe Republikës Islamike të Iranit. Sekretari i Përgjithshëm është thellësisht i alarmuar nga raportimet për viktima civile, përfshirë një sulm që raportohet se ka goditur një ceremoni dasme në Iran”, tha zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, gjatë një konference për media.
“Sekretari i Përgjithshëm dënon të gjitha sulmet ndaj civilëve. Ai rikujton se të gjitha palët duhet të respektojnë detyrimet e tyre sipas së drejtës ndërkombëtare humanitare, përfshirë parimet e dallimit, proporcionalitetit dhe masave paraprake”, shtoi ai.
Dujarric vuri në dukje se “pak vende në rajon janë imune ndaj këtij përshkallëzimi, ndërsa hapësira ajrore dhe rrugët kritike të transportit detar vazhdojnë të preken rëndë”.
Ai tha se Guterres “përsërit thirrjen e tij për ndërprerje të menjëhershme të veprimeve ushtarake dhe u bën thirrje të gjitha palëve të përmbahen dhe të shmangin veprimet dhe retorikën që mund të përshkallëzojnë më tej tensionet tashmë të larta”.
Dujarric paralajmëroi gjithashtu se “përshkallëzimet e mëtejshme, siç mund ta imagjinoni, do të kishin pasoja shkatërruese për civilët dhe rajonin e gjerë, si dhe më gjerë”, duke vënë në dukje se operacionet humanitare në rajon “tashmë janë të mbingarkuara dhe të nënfinancuara”.
Ai tha se kreu i OKB-së “u bën thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Republikës Islamike të Iranit që urgjentisht t’i rikthehen diplomacisë”, duke shtuar: “Një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme mund të arrihet vetëm përmes dialogut dhe negociatave”.