Shefi i OKB-së zotohet të bëjë “gjithçka të mundshme” për takime të nivelit të lartë, përmend planin e paqes për Gazën

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka deklaruar se organizata do të bëjë “gjithçka të mundshme” për të krijuar mundësi për takime të nivelit të lartë të ngjashme me ato që çuan në planin e paqes për Rripin e Gazës vitin e kaluar, transmeton Anadolu.
I pyetur se çfarë duhet të arrijë OKB-ja gjatë Asamblesë së Përgjithshme për të rikthyer besimin në organizatë pas një viti të karakterizuar nga luftërat dhe ndarjet gjeopolitike, Guterres tha: “Mendoj se duhet ta shfrytëzojmë këtë javë për të mundësuar një numër të madh takimesh mes liderëve që janë relevantë në kontekstin e krizave me të cilat po përballemi”.
“Do t’ju kujtoja se vitin e kaluar pati një takim shumë të rëndësishëm të SHBA-së me një numër vendesh muslimane, i cili çoi në planin e paqes për Gazën dhe, natyrisht, mendoj se do të bëjmë gjithçka të mundshme për të krijuar mundësi që të zhvillohen takime të ngjashme”, tha ai.
“Kjo është një mundësi e shkëlqyer që liderët e vendeve që përballen me konfrontime ose probleme të takohen dhe të përpiqen të gjejnë zgjidhje”, tha Guterres.