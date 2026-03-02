Shefi i Pentagonit thotë se nuk ka “luftë për ndryshim regjimi” në Iran, ndërsa sulmet amerikane vazhdojnë

Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, tha të hënën se operacioni kundër Iranit nuk ka për qëllim rrëzimin e udhëheqjes së vendit, edhe pse pranoi ndikimin gjithëpërfshirës të operacionit, transmeton Anadolu.
“Ky nuk është një luftë e ashtuquajtur për ndryshim regjimi, por regjimi me siguri ndryshoi”, tha Hegseth në një konferencë shtypi së bashku me Kryetarin e Shtabit të Përbashkët të Forcave të Armatosura, Gjeneralin Dan Caine.
Komentet e tij erdhën pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë Udhëheqësin Suprem të vendit, Ali Khamenei, dhe zyrtarë të tjerë të lartë të sigurisë.
“Misioni i Operacionit Epic Fury është i fokusuar në lazer. Shkatërro raketat sulmuese iraniane, shkatërro prodhimin e raketave iraniane, shkatërro marinën e tyre dhe infrastrukturën tjetër të sigurisë dhe ata kurrë nuk do të kenë armë bërthamore”, tha Hegseth.
Ai shtoi se Irani po ndërtonte raketa dhe dronë “të fuqishëm” për të krijuar një “mburojë konvencionale për ambiciet e tyre të shantazhit bërthamor”.
Hegseth tha gjithashtu se kjo nuk do të ishte një luftë “e pafundme”.