Shefi i ri i Shtabit të Mbrojtjes së Izraelit do të paraqesë planet për rifillimin e luftimeve në Gaza

Shefi i ri i Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë izraelite pritet të paraqesë planet për rifillimin e luftimeve në Gaza gjatë një takimi sonte, sipas mediave izraelite.

Gazeta izraelite Haaretz raporton se shefi i ri i shtabit, Eyal Zamir, do të mbajë një vlerësim të situatës ku do të detajojë planet për të rimarrë kontrollin e disa zonave të Gazës, përfshirë ato që Izraeli la si pjesë e një marrëveshjeje armëpushimi.

Megjithatë, zyrtarë që folën për gazetën thanë se ushtria po has vështirësi në rekrutimin e numrit të nevojshëm të rezervistëve për një plan të tillë.

Një numër rezervistësh izraelitë kanë deklaruar se nuk do të pranojnë të luftojnë në Gaza dhe do të përfundojnë shërbimin e tyre vullnetar, pasi besojnë se rifillimi i luftimeve do të rrezikonte pengjet e mbetura dhe bazohet në kalkulime politike.