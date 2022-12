Shefi i ri i të drejtave të OKB-së zotohet të angazhohet rreth gjendjes në Xinjiang

Paraardhësja e Volker Turk publikoi një raport mbi trajtimin e ujgurëve nga Kina në minutat e fundit të mandatit të saj.

Shefi i ri Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Volker Turk, thotë se është i vendosur të angazhohet me Kinën në një raport të publikuar nga paraardhësja e tij që pretendon se qeveria ka keqtrajtuar ujgurët dhe grupet e tjera kryesisht muslimane që mund të përbëjnë krime kundër njerëzimit.

Turk i bëri komentet gjatë një konference për media në Gjenevë të premten, duke iu referuar raportit të lëshuar nga Michelle Bachelet vetëm pak minuta përpara përfundimit të mandatit të saj në fillim të këtij viti.

“Raporti që u lëshua më 31 gusht është një raport shumë i rëndësishëm dhe ka nxjerrë në pah shqetësime shumë serioze për të drejtat e njeriut,” tha Turk, i cili mori rolin në tetor.

“Unë personalisht do të vazhdoj të angazhohem me autoritetet. Jam shumë i vendosur ta bëj këtë”, tha ai me shumë shpresë .

Vërejtjet ishin komentet e para publike të Turk mbi këtë çështje.

Përpara publikimit të raportit të vonuar prej kohësh, Bachelet kishte thënë se ajo u përball me “presion të jashtëzakonshëm për të botuar ose për të mos botuar” atë, duke përfshirë aty “të dhëna të konsiderueshme” nga Pekini mbi raportin në ditët e fundit të mandatit të saj, si dhe një letër të nënshkruar nga vendet. duke përfshirë Korenë e Veriut, Venezuelën dhe Kubën që bënë thirrje për ndalimin e publikimit.

Gjetjet e OKB-së kanë akuzuar Pekinin për arrestimin e më shumë se një milion ujgurëve dhe muslimanëve të tjerë në kampe dhe sterilizimin me forcë të grave, mes akuzave tjera të shumta.