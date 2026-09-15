Shefi i të drejtave të njeriut i OKB-së: Buldozerët izraelitë po rrafshojnë Gazën pa respekt për të vdekurit

Shefi për të drejtat e njeriut i OKB-së, Volker Turk tha sot se shumë zona në Gaza vazhdojnë të rrafshohen nga buldozerët izraelitë, duke kritikuar mungesën e respektit për të vdekurit nën rrënoja, transmeton Anadolu.
“Pjesa më e madhe e Gazës është rrafshuar nga bombardimet izraelite ose prishjet dhe pastrimet nga makineri të rënda dhe eksplozivë. Sot, shumë zona në Gaza ku është vendosur ushtria izraelite vazhdojnë të rrafshohen nga buldozerët pa respekt për të vdekurit nën rrënoja”, tha Volker Turk në një deklaratë me shkrim.
Ndërsa nënvizoi se po zbulohen mbetjet e “ajo që duket se janë familje të tëra”, ai shprehu shqetësim se ajo që po zbulohet “mund të jetë vetëm maja e ajsbergut”.
Turk theksoi nevojën për të ruajtur provat e shkeljeve mes procedurave ligjore në vazhdim që lidhen me armiqësitë në Gaza dhe bëri thirrje që hetuesve ndërkombëtarë t’u jepet qasje në të gjitha pjesët e territorit për të ndihmuar në mbledhjen e provave.
Rreth 8.000 trupa palestinezë besohet se janë të bllokuar nën rrënojat në Rripin e Gazës ndërsa autoritetet e mbrojtjes civile raportojnë se mbi 630 trupa dhe mbetje të tjera njerëzore janë gjetur midis nëntorit 2025 dhe shtatorit 2026.
“Duhet të bëhet çdo përpjekje e mundshme për të dokumentuar dhe identifikuar këto viktima, për të ruajtur informacionin mjeko-ligjor dhe mostrat biologjike, për të regjistruar vendet e varrimit të tyre dhe për të informuar familjet e tyre”, nënvizoi Turk.
Ai theksoi më tej se përpjekjet e mundimshme të rikuperimit pasqyrojnë rëndësinë dhe gjerësinë e shkatërrimit tre vjet më parë, të shoqëruara sot nga vuajtjet dhe mjerimi i zgjatur i sjellë nga vitet e mosdijes.
Turk kujtoi shqetësimet e tij në lidhje me sjelljen e armiqësive nga Izraeli, përfshirë përdorimin e gjerë të armëve shpërthyese në zonat me popullsi të dendur, të cilat ai tha se dështuan për të bërë dallimin në mënyrë efektive midis civilëve dhe luftëtarëve.
“Zbulimi i mbetjeve të gjera nën rrënojat në Qytetin e Gazës i ringjall këto shqetësime për krime lufte dhe krime të tjera mizore”, shtoi ai.
Turk nënvizoi detyrimet e Izraelit sipas ligjit ndërkombëtar për të kërkuar dhe llogaritur personat e zhdukur dhe për të gjetur të vdekurit ndërsa vuri në dukje se gjetja dhe varrosja e viktimave nuk zëvendëson nevojën për të përcaktuar rrethanat e vdekjes së tyre.
“Vrasja e raportuar e një numri të madh anëtarësh të familjes, përfshirë fëmijë, gra dhe persona me aftësi të kufizuara, në sulmet ndaj ndërtesave të banimit ngre shqetësime të mëdha në lidhje me pajtueshmërinë me rregullat që rregullojnë kryerjen e armiqësive”, tha ai.
Turk gjithashtu bëri thirrje për hetime efektive të sulmeve dhe që ata që janë përgjegjës të mbahen përgjegjës.
“U bëj thirrje të gjitha shteteve të bëjnë presion për bashkëpunim dhe koordinim më të madh për të siguruar gjetjen e trupave në të gjithë Gazën në një mënyrë dinjitoze dhe humane”, tha shefi për të drejtat e njeriut i OKB-së.