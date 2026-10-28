Shefi i të drejtave të njeriut pranë OKB-së i cilëson si “të papranueshme” sanskionet ndaj raportueses Albanese

Shefi i OKB-së për të drejtat e njeriut, Volker Turk, i cilësoi të mërkurën si “të papranueshme” sanksionet e vendosura ndaj raportueses speciale të OKB-së, Francesca Albanese.
“Mund të pajtoheni ose të mos pajtoheni me dikë, por nuk duhet kurrë, në asnjë rrethanë, të vendosni sanksione ndaj tij”, tha Turk në përgjigje të një pyetjeje nga Anadolu gjatë një konference për media në New York.
“Ata janë emëruar nga Këshilli i të Drejtave të Njeriut si ekspertë të pavarur dhe sanksionet janë thjesht të papranueshme”, tha ai.
Turk tha se, nga këndvështrimi i tyre, sanksionet ndaj Albanese dhe Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJPN) “nuk janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare”.
“Thirrja jonë ndaj shteteve anëtare është gjithmonë që të sigurojnë jo vetëm heqjen e këtyre sanksioneve, por edhe të përdorin ndikimin e tyre për të mundësuar heqjen e tyre”, shtoi ai.
Turk tha se javën e ardhshme do t’i drejtohet Asamblesë së Shteteve Palë të GJNP-së në Hagë.
“Do të them atë që duhet të them për rëndësinë jetike të Gjykatës Ndërkombëtare Penale për sistemin e të drejtave të njeriut, përfshirë edhe për qëllime të vendosjes së përgjegjësisë”, tha ai.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, njoftoi sanksione ndaj Albanese në korrik të vitit 2025, duke përmendur përpjekjet e saj për arrestimin e shtetasve amerikanë dhe izraelitë, përfshirë rekomandimin që GJPP-ja të lëshonte urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte në Rripin e Gazës.
Një gjykatës federal amerikan e pezulloi përkohësisht zbatimin e sanksioneve në maj, ndërsa Washingtoni i hoqi ato pas vendimit gjyqësor. Më pas, SHBA-ja i rivendosi sanksionet pasi një gjykatë federale e apelit pezulloi vendimin e gjykatës më të ulët. Në qershor, gjykata e apelit lejoi që sanksionet të mbeteshin në fuqi, ndërsa vazhdon shqyrtimi i kundërshtimit ligjor të raportueses Albanese.
Më 9 tetor, Washingtoni vendosi sanksione ndaj GJNP-së, disa orë pasi ish-gjyqtarja e kësaj gjykate, Navi Pillay, u shpall fituese e Çmimit Nobel për Paqe për vitin 2026.
– “Izraeli ka detyrime sipas së drejtës ndërkombëtare”
I pyetur për mesazhin që kishte për qeverinë e ardhshme të Izraelit pas zgjedhjeve të së martës, Turk tha: “Mos vazhdoni kursin aktual të luftës, duke menduar se jeni mbi të drejtën ndërkombëtare”.
“Izraeli ka detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare, së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, dhe duhet t’i respektojë ato”, tha ai.
Ai shtoi se shpreson që qeveria e ardhshme të “ndryshojë rrënjësisht kursin”.