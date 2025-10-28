Shefi i ushtrisë sudaneze: Ushtria u tërhoq nga El-Fasheri për të parandaluar “vrasjen sistematike” të civilëve

Shefi i ushtrisë së Sudanit dhe kreu i Këshillit të Sovranitetit Tranzicional, Abdel Fattah al-Burhan, ka bërë të ditur se ushtria ka vendosur të tërhiqet nga El-Fasheri, kryeqyteti i rajonit të Darfurit të Veriut, për të parandaluar “shkatërrimin dhe vrasjen sistematike” të mëtejshme të civilëve nga Forcat Paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF), transmeton Anadolu.
Në një fjalim të transmetuar në televizionin shtetëror, Burhan tha se udhëheqësit ushtarak dhe të sigurisë në El-Fasher vlerësuan situatën dhe përcaktuan se tërheqja nga qyteti ishte e nevojshme.
“Të gjithë po ndjekin atë që ndodhi në El-Fasher. Udhëheqja atje, përfshirë komiteti i sigurisë, arriti në përfundim se ata duhet të tërhiqen nga qyteti për shkak të shkatërrimit sistematik dhe vrasjes së civilëve”, tha Burhan.
Ai shtoi se komanda në El-Fasher propozoi tërheqjen dhe udhëheqja ushtarake miratoi vendimin për “t’u zhvendosur në një zonë të sigurt dhe për të shpëtuar qytetarët e mbetur dhe qytetin nga shkatërrime të mëtejshme”.
“Kjo është një nga fazat e operacioneve ushtarake që na janë imponuar si popull sudanez. Ne gjithmonë e përsërisim se populli sudanez do të fitojë dhe Forcat e Armatosura Sudaneze do të triumfojnë”, tha ai.
RSF-ja deri më tani nuk ka komentuar komentet e dhëna nga Burhan.
Luftimet midis ushtrisë dhe RSF-së vazhduan të dielën në El-Fasher, qytet që shërben si qendër operacionesh humanitare për pesë shtetet e Darfurit.
El-Fasher ka qenë dëshmitare e luftimeve të ashpra për javë të tëra midis ushtrisë dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) pas një sulmi nga shumë fronte nga grupi paramilitar, i cili ka rrethuar qytetin nga pesë drejtime në një përpjekje për të marrë kontrollin e tij për shkak të rëndësisë së strategjike të qytetit.
RSF-ja ka rrethuar qytetin El-Fasher që nga 10 maji i vitit 2024.
Luftimet midis ushtrisë dhe RSF-së kanë vazhduar që nga prilli i vitit 2023, duke vrarë mijëra njerëz dhe duke çuar në zhvendosjen e miliona të tjerëve.