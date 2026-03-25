Shefi i Volkswagen: dorezat dhe butonat e duhur të dyerve janë të panegociueshme për mua

Duke folur në një event të VW në Hamburg, drejtori ekzekutiv i Volkswagen, Thomas Schafer, shpjegoi për TopGear se çfarë ka mësuar Volkswagen nga modelet e saj ID. – dhe vendimin e saj krejtësisht për të hequr butonat në Mk8 Golf.
Schäfer, i cili u bë udhëheqësi kryesor i VW në mesin e vitit 2022, thotë se kompania ka ripërpunuar plotësisht mënyrën se si i projekton makinat.
“Në kohët e ‘vjetra’ ne bënim një listë të gjatë kërkesash dhe karakteristikash, por njerëzit nuk ndiheshin rehat duke përdorur [produktin përfundimtar]. Tani mendojmë për njerëzit. Për kë është makina? Kush e drejton atë”, shtoi ai.
Puna tjetër: të skicojë makina tërheqëse me një pamje familjare që projekton përsëri cilësi – diçka që mungon në ID-të plastike.
Schäfer shpjegon se ekipi i tij i dizajnit, i udhëhequr nga Andreas Mindt, u përmbahet tre parimeve: “i qëndrueshëm, i pëlqyeshëm dhe sekret”.
“Një VW duhet të ketë një fytyrë miqësore. Doreza e derës duhet të jetë intuitive – e lehtë për t’u përdorur kur arrini te makina me duart plot me pazar. Dhe ne do të sjellim përsëri butona dhe emra të vërtetë, për makina që mund t’i kuptoni menjëherë”, shtoi ai.
E keni parë brenda ID-së së re. Polo: po shkon në drejtimin e duhur. Po, ka një ekran të madh me prekje në mes. Por butonat e duhur zëvendësojnë mbeturinat e ndjeshme ndaj prekjes në timon.
Ka butona për të punuar ngrohjen. Një çelës volumi. Madje keni edhe katër – po, katër – çelësa elektrikë të dritareve! Mrekullitë nuk do të pushojnë kurrë.
TG e pyeti Thomas Schäfer pse mendonte se regjimi i mëparshëm kishte bërë kaq shumë ndryshime në brendësi që njollosnin reputacionin.
Kërkimi dhe zhvillimi u tepruan shumë nga Dieselgate? Ethe e EV? Ai nuk është dakord.
“Pati një frymë dizajni dhe përdorimi të tipit iPhone që mund ta shihje të shfaqej në shumë kompani. Ishte pak e vështirë t’i largoja dizajnerët nga kjo ide”, tha ai.
“Unë thashë, ‘dëgjoni, ka dy gjëra që janë absolutisht të panegociueshme për mua: dorezat dhe butonat e dyerve’. Nuk e kuptoj pse dikush do të kishte rrëshqitës [të ndjeshëm ndaj prekjes]”, shtoi ai.
Shefi i zhvillimit teknik të Volkswagen, Kai Grünitz, tha: “Kam punuar për Volkswagen për rreth 30 vjet tani. Çdo Volkswagen është bërë për bordin, dhe veçanërisht për CEO-n. Për fat të mirë, Piech dhe [Martin] Winterkorn kishin një ndjesi për atë që donte klienti”.
Schäfer gjithashtu pajtohet që Volkswagen po mëson të dëgjojë më shumë – reagimet, vlerësimet, klientët. Rezulton se nuk duam të ngasim iPhone gjigantë në fund të fundit – gjë që është një shenjë e mirë për Golf Mk9.