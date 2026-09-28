Shefja e politikës së jashtme: BE-ja kërkon një protokoll emergjent të sigurisë pa dubluar NATO-n

Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, ka deklaruar se protokolli i propozuar i sigurisë emergjente i bllokut evropian duhet të plotësojë dhe jo të dublikojë mekanizmat e NATO-s, ndërsa BE-ja po shqyrton mënyra për t’iu përgjigjur të ashtuquajturave sulme të zonës gri, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media pas takimit të ministrave të Mbrojtjes të BE-së në Bruksel, Kallas tha se vendet anëtare zhvilluan një diskutim fillestar mbi protokollin e propozuar, i cili është hartuar për të ofruar një mekanizëm për koordinimin e përgjigjeve ndaj të ashtuquajturave sulme të zonës gri.
“Duhet të punojmë edhe për protokollin emergjent, sepse nuk duhet të ketë dublim. Këtë po e thonë të gjithë dhe këtë nuk duam ta krijojmë”, tha ajo.
Kallas theksoi se mekanizmi duhet të funksionojë “në bashkëpunim të ngushtë” me NATO-n dhe nuk duhet të krijojë struktura paralele. Ajo shtoi se e ka diskutuar këtë çështje me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
“Protokolli emergjent lidhet më tepër me atë se cilat mjete mund të përdoren në momentin e një agresioni që nuk është agresion i armatosur dhe që është nën pragun e Nenit 5”, tha ajo, duke iu referuar dispozitës së NATO-s për mbrojtjen kolektive.
Ajo e dalloi mekanizmin e propozuar nga BE-ja nga Neni 4 i NATO-s, i cili u mundëson aleatëve të konsultohen kur siguria e një anëtari kërcënohet.
“Neni 4 në NATO ka të bëjë vetëm me konsultime. Nuk është ndonjë lloj plani veprimi”, tha Kallas, duke shtuar se propozimi i BE-së do të shqyrtonte në vend të kësaj “çfarë mund të bëjnë shtetet anëtare” në përgjigje të sulmeve hibride nën pragun e agresionit të armatosur.
Ukraina dhe Deti i Kuq
Sa i përket Ukrainës, Kallas tha se vendet anëtare të BE-së ranë dakord për shpërndarjen e 6.6 miliardë eurove nga Instrumenti Evropian i Paqes, duke theksuar se mbrojtja ajrore mbetet “prioriteti kryesor” për Kievin.
Megjithatë, ajo theksoi se në takimin e së hënës nuk u bënë premtime të reja për interceptorë të mbrojtjes ajrore.
Për sa i përket trajnimit ushtarak, vendet anëtare ranë dakord për hapin e parë të një rishikimi strategjik të Misionit të Ndihmës Ushtarake të BE-së në mbështetje të Ukrainës, përfshirë zgjatjen e misionit edhe për dy vite të tjera.
Sipas Kallas, BE-ja do të vazhdojë gjithashtu me krijimin e një qendre koordinimi në Kiev, e fokusuar në mësimet e nxjerra nga fusha e betejës dhe në forcimin e edukimit ushtarak.
Ajo tha se sulmet dhe avancimet e Huthive kishin rritur rreziqet për rrugët e transportit detar në Detin e Kuq, ndërsa operacioni Aspides i BE-së kishte ndihmuar në mbajtjen të hapur të kësaj rruge ujore.
Megjithatë, ajo tha se misioni ka nevojë për burime shtesë për t’u bërë më efektiv.
Kallas bëri të ditur se dy vende anëtare të BE-së kishin sugjeruar se mund të ofronin anije shtesë, duke theksuar se misioni nuk ka nevojë vetëm për më shumë anije, por edhe për anije me kapacitetet e duhura.