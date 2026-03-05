Shefja e politikës së jashtme të BE-së: Kriza në Lindjen e Mesme nuk duhet të largojë fokusin nga Ukraina

Ndërsa vëmendja globale zhvendoset drejt luftës në përshkallëzim në Lindjen e Mesme , Ukraina nuk duhet të “shpëtojë” nga axhenda ndërkombëtare, tha të mërkurën shefja e politikës së jashtme të BE-së , Kaja Kallas .
“Lufta në Lindjen e Mesme po zgjerohet me shpejtësi”, tha ajo në një konferencë për shtyp pas takimit informal ministror të Këshillit të Shteteve të Detit Baltik në Varshavë së bashku me Ministrin e Jashtëm polak Radoslaw Sikorski , duke akuzuar Iranin se po përpiqet të “mbjellë kaos dhe t’i vërë flakën rajonit duke sulmuar pa dallim fqinjët e tij”.
Ajo vuri në dukje se ministrat e jashtëm të BE-së do të takohen me homologët e tyre nga Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit të enjten për të diskutuar situatën dhe hapat e mundshëm të mëtejshëm.
Duke iu drejtuar shqetësimeve se konflikti në Lindjen e Mesme mund të devijojë burimet ushtarake nga Kievi, ajo pranoi se aftësitë kyçe, veçanërisht sistemet e mbrojtjes ajrore, janë të pakta në të gjithë Perëndimin.
Pavarësisht krizës në rritje në Lindjen e Mesme, Kallas theksoi se lufta e vazhdueshme në Ukrainë mbetet një kërcënim i drejtpërdrejtë dhe i menjëhershëm për Evropën.
“Ndërsa bota është përqendruar te lufta në Lindjen e Mesme, nuk mund ta lëmë Ukrainën të ikë nga rendi i ditës. Moska mund të ketë humbur një aleat tjetër në Teheran, por të njëjtat dronë që po godasin Dubain po godasin edhe Kievin”, tha ajo.
Lidhur me një raketë iraniane që po shkonte drejt Turqisë dhe që u interceptua, Kallas tha se ekziston shqetësim i përhapur se konflikti po zgjerohet përtej Lindjes së Mesme.
“Turqia është në gjendje t’i rrëzojë këto raketa”, tha ajo, duke vënë në dukje se shtetet anëtare të NATO-s kanë mekanizma të tillë si Neni 4 dhe Neni 5, ndërsa anëtarët e BE-së mund të përdorin Nenin 42.7. Megjithatë, ajo theksoi se çdo përgjigje zyrtare do të kërkonte një kërkesë nga vendi përkatës.
Sikorski, nga ana e tij, tha: “Irani po e zgjeron luftën në vendet që nuk e sulmuan, në një vend të NATO-s dhe në një vend të BE-së. Ekziston një shprehje e njohur: ‘Është më keq se një krim; është një gabim.’”
Ndërkohë, pavarësisht kërcënimit të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për ndërprerjen e tregtisë me Spanjën, pasi Madridi refuzoi qasjen në bazën amerikane për sulme ndaj Iranit, Kallas nuk e përmendi këtë.
Kallas tha se BE-ja ka rënë dakord t’i japë Ukrainës një kredi prej 90 miliardë eurosh (rreth 104 miliardë dollarësh) dhe theksoi se blloku duhet ta përmbushë këtë angazhim.
“Një tubacion i prishur nuk duhet ta mbajë peng mbrojtjen e Ukrainës”, tha ajo, duke iu referuar ndërprerjeve në dërgesat e naftës përmes tubacionit Druzhba, të cilat u ndalën pas një incidenti të 27 janarit për të cilin Kievi fajësoi Rusinë.
Megjithatë, Hungaria dhe Sllovakia akuzuan Ukrainën për bllokimin e qëllimshëm të rinisjes së tubacionit për ndikim politik.
Pas pezullimit të dërgesave, Budapesti dhe Bratislava ndaluan furnizimet me naftë për Ukrainën në përgjigje.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i ka kërkuar Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy të përshpejtojë riparimet, ndërsa Hungaria propozoi një mision për mbledhjen e fakteve për të vlerësuar statusin e tubacionit dhe tha se do të pranonte gjetjet e tij.
Kallas bëri thirrje gjithashtu për miratimin e shpejtë të paketës së ardhshme të sanksioneve, duke përfshirë një ndalim të plotë të shërbimeve detare për eksportet e naftës ruse, duke argumentuar se rritja e çmimeve të naftës po rrit të ardhurat e Moskës.