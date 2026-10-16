Shembet pjesërisht një shtëpi familjare në Gaza nga bombardimet izraelite

Sulmet izraelite në Rripin e Gazës janë intensifikuar gjatë natës, ndërsa gazetarët në terren raportojnë për bombardime të fuqishme në zona të gjera të pjesës veriore të enklavës.
Sipas raportimeve, sulmet kanë shkaktuar panik te banorët, të cilët i kanë përshkruar bombardimet si të padurueshme.
Pamjet e publikuara të premten nga gazetarët palestinezë, të verifikuara nga Al Jazeera, tregojnë shembjen e pjesshme të një shtëpie familjare në lagjen Sheikh Radwan të qytetit të Gazës.
Një pjesë e fasadës së ndërtesës është shembur, ndërsa mbeturinat dhe rrënojat janë shpërndarë në trotuarin përpara dyqaneve aty pranë. /mesazhi