Shembuj që frymëzojnë dhe na kujtojnë se ende ka zemra që lotojnë për fenë

“Nuk është mëkat për ata që erdhën te ti që t’i marrësh me vete, e ti u the: ‘Nuk kam me ç’t’ju mbaj.’ Ata u kthyen me sytë që lotojnë nga pikëllimi, sepse nuk gjenin asgjë që të shpenzonin.”

[Et-Tevbe: 92]

Ky ajet përshkruan një ndjenjë të rrallë dhe të çmuar: mallin për të qenë në shërbim të Allahut dhe dhimbjen e sinqertë kur nuk ke mundësi.

Ata njerëz nuk qanin nga hallet e kësaj bote, por nga dëshira e thellë për të marrë pjesë në një punë të madhe.

Shumë prej tyre mbetën të panjohur në histori, por Allahu vullnetin e tyre të lartë e bëri të kujtohet pa ndërprerë në Librin e Tij.

Lotët e tyre u bënë dritë në Kuran.

Sepse ata donin, edhe kur nuk mundnin.

Po ne?

Ne që kemi mundësi, mjete, kohë, shëndet, qasje , a e ndjejmë të njëjtën etje për të qenë pjesë e veprave me të cilat arrihet kënaqësia e Tij?

A na dhemb kur mbetemi jashtë një aktiviteti, një thirrjeje, një projekti që i shërben Islamit?

A ndjejmë boshësi kur nuk kontribuojmë, apo e kalojmë pa u ndalur?

Jo për t’u krahasuar me ta, por për të reflektuar:

Në kohën tonë ka shumë mundësi për t’u angazhuar , qoftë vetëm me një orë, një ide, një ndihmë të vogël.

Nuk kërkohet gjithmonë shumë. Kërkohet sinqeritet. Dëshirë. Zemër që thotë: “Dua të jem aty.”

Le ta marrim këtë ajet si një ftesë për veten:

Të mos presim gjithmonë thirrje të posaçme për t’u lëvizur.

Të mos e shohim angazhimin fetar si barrë, por si privilegj.

Të mos neglizhojmë ftesat e udhëheqësve tanë, sepse pas tyre mund të fshihet një mundësi për të qenë më afër Allahut.

Në fund të ditës, nuk matet vetëm çfarë kemi bërë për fenë e Tij, por edhe sa shumë kemi dashur të bëjmë për Të.

Le të jemi ndër ata që ndihen bosh kur nuk japin,

që lotojnë nga malli , jo nga brenga,

që ecin qetë, por me zemër të ndezur për një kauzë më të madhe se vetja.

Hoxhë Rufat Sherifi