Shëmtia e gjithmonshme e Europës ndaj Shqipërisë: këtë ambasadore, si ta kishte emëruar Rama!

Mbështetja e BE-së ndaj qeverisë së diskretituar dhe të urryer shqiptare, konfirmimi i një amoraliteti shndërruar në rit politik
Sigurisht, nuk është fjalë për të cenuar dinjitetin e dikujt për pamjen e jashtme antipatike që e ka prej Zotit e jo vetes; ama, ajo që ka ndodhur e ndodh gjithnjë kur është fjala për politikat europiane ndaj Shqipërisë, qyshse u bëmë shtet nën projektin e tyre famëekeq për të mos qenë të tillë e për t’u ndarë copash nga fqinjët, është një shëmti konstante politike. Po dallohet së fundi dhe në qëndrimet e Brukselit ku duket se ca zonja të saj sikur janë emëruar nga vetë Rama dhe që flasin vetëm ato që u dikton kryeministri ynë. Dhe kjo, në një valë protestash e zhgënjimi popullor të qartë e të dukshëm ndaj tij.
Më e fundit është ambasadorja e sapoemëruar e BE-së në Tiranë, e cila bëri papagallen e Ramës në një deklaratë.
“Dje KE miratoi raportin për Shqipërinë të cilin unë ja dorëzove kryeministrit, më herët ja dorëzova presidentit, Kuvendit dhe më tej shoqërisë civile. Mesazhi i këtij raporti është i thjeshtë; Shqipëria ka ecur përpara.
Ky mesazh pasqyron punën e vërtetë dhe të fortë të grupit negociator, vijimi i kësaj rruge kërkon përpjekje të vazhdueshme.
SPAK ka dëshmuar pavarësi dhe ka dhënë rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit. Përpjekjet duhet të vijojë, duhet të punohet për parandalimin e korrupsionit”, tha ambasadorja.
Por çështja është se shqiptarit, më pak se çdo gjë i intereson sot anëtarësimi në BE. Më thjeshtë e më troç, as që ja ndjen. Ky “anëtarësim” është thjesht një kartë e Ramës për të mbuluar dështimet e tij katastrofike në qeverisje. /tesheshi