Shëndetësia paralajmëron masa radikale: Të procedohet Ligji i Pagave ose rritje page 50% për çdo mjek e infermier

Sot në mbledhjen e Këshillit Drejtues të Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës është diskutuar në lidhje me ecurinë e grevave të organizuara ditë më parë si dhe çështjet e ngritura para Qeverisë nga kjo Federatë.

Këshilli Drejtues ka bërë thirrje që Ligji i pagave të procedohet, miratohet dhe implementohet me buxhetin e vitit 2022.

“Këshilli Drejtues i FSSHK unanimisht kërkon nga Qeveria e Republikës së Kosovës që nëse Ligji i Pagave nuk kalon, të ketë rritje të pagave për të gjithë të punësuarit në sistemit shëndetësor në lartësi prej 50% dhe kjo bazuar në faktin se nuk ka pasur rritje pagash që nga viti 2014”, thuhet në njoftimin e FSSHK.

“Këshilli Drejtues i FSSHK-së ia kujton gjendjen e rëndë të punëtorëve shëndetësor si pasojë e inflacionit dhe shtrenjtimit të jetës, rritje kjo e cila do të ndikonte në zbutjen e kësaj gjendje, kjo rritje do të vlente deri në fillimin e implementimit të Ligjit të Pagave”.

FSSHK njofton tutje se deri me datën 15 dhjetor do të bisedojë me secilin anëtar të vet dhe njëkohësisht pret reflektim nga Qeveria për të cilën ka formuar një grup negociues, nëse edhe kjo nuk ndodh, “FSSHK paralajmëron masa radikale sindikale, siç është ndërprerja e punës në të gjithë institucionet publike shëndetësore”.

Mantelbardhët shpresojnë që Qeveria do të reflektojë, në të kundërtën për të gjitha pasojat e mundshme përgjegjësinë e bartë vet Qeveria e Republikës së Kosovës.