Kryetari i Bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani njoftoi të premten se kishte këputur tendinin e Akilit gjatë një ndeshjeje futbolli kundër gazetarëve të Bashkisë. Ai theksoi se do të duhet të mbajë veshur një çizme ortopedike për disa javët e ardhshme.
Mamdani u fut me vështirësi në një konferencë për shtyp me paterica dhe, kur një gazetar e pyeti për dëmtimin e tij, shpjegoi se e kishte marrë atë në ndeshjen e së enjtes në mbrëmje.
Sa i përket arsyes, ai tha se kishte neglizhuar një ngrohje para ndeshjes: “Nuk u shtriva”.
Megjithatë, ai dukej i lumtur kur raportoi se shënoi një gol menjëherë pasi hyri në fushë, por tha se kishte harruar që ishte 35 vjeç.
Ai gjithashtu nxitoi të vinte në dukje se ekipi i tij në fund mundi skuadrën e gazetarëve.
Kryebashkiaku, i njohur për një axhendë të ngjeshur, tha se do ta veshë këpucën mjekësore për gjashtë deri në tetë javë dhe do të kthehet në fushë pas rreth nëntë muajsh.