Shërbimi belg i inteligjencës: Grupi terrorist PKK mund të shkaktojë probleme me rendin publik dhe veprime të dhunshme

Shërbimi Shtetëror i Sigurisë i Belgjikës (VSSE) ka paralajmëruar se simpatizantët e organizatës terroriste PKK në Belgjikë kanë potencialin të mobilizohen gjatë ngjarjeve publike, duke shkaktuar herë pas here prishje të rendit publik dhe, në disa raste, duke u përshkallëzuar në veprime të dhunshme, transmeton Anadolu.
Sipas Raportit Ndërkombëtar 2025 të VSSE-së, i publikuar të enjten, edhe pse PKK-ja zyrtarisht njoftoi shpërbërjen dhe fundin e luftës së armatosur në maj, ajo ende ruan kapacitetet e saj të armatosura.
“Viti 2025 shënoi një pikë kthese për PKK-në ekstremiste të majtë”, thuhet në raport.
Raporti thekson se PKK-ja mbetet aktive në Belgjikë, duke zhvilluar si demonstrata publike, ashtu edhe aktivitete të fshehta, përfshirë mbështetje financiare dhe logjistike për organizata terroriste në Turqi, Siri dhe Irak.
“Aktivitetet e PKK-së në Belgjikë janë të rëndësishme për organizatën për shkak të pranisë së shumë institucioneve ndërkombëtare në vend. Organizata synon të zgjerojë ndikimin e saj dhe të sigurojë mbështetje politike për kauzën e saj. Disa simpatizantë të PKK-së në Belgjikë kanë gjithashtu lidhje me grupe të ndryshme ekstremiste të majta”, thuhet në raport.
“VSSE-ja e konsideron shumë të pamundur që PKK-ja të ndërmarrë veprime terroriste në Belgjikë. Kërcënimi i PKK-së ndaj Belgjikës lidhet kryesisht me ekstremizmin. PKK-ja, një organizatë e strukturuar në mënyrë hierarkike dhe autoritare, ushtron ndikim të konsiderueshëm mbi diasporën kurde. Organizata është në gjendje të mobilizojë simpatizantët gjatë ngjarjeve publike, gjë që ndonjëherë mund të shkaktojë probleme të rendit publik dhe tensione me komunitetin turk. Në disa raste, kjo mund të përshkallëzohet edhe në veprime të dhunshme”, shtohet më tej.
Sipas raportit, situata e kurdëve në vende si Siria ka një efekt mobilizues në këto lloj ngjarjesh publike.
Më herët këtë javë në Bruksel, mbështetës të organizatës terroriste shkaktuan trazira para institucioneve të BE-së dhe u përballën me një reagim të fortë policor.
PKK-ja është e listuar si organizatë terroriste nga Bashkimi Evropian që nga viti 2002.