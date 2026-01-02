Shfaqen video paralajmëruese të OnePlus Turbo 6 dhe Turbo 6V, përfshirë një hapje kutie

OnePlus do t’i bëjë zyrtare Turbo 6 dhe Turbo 6V më 8 janar, si dy anëtarët e parë të gamës së re të pajisjeve Turbo (nuk e dihet pse kaloi direkt në 6).
Përpara kësaj, kompania ka zbuluar dizajnet dhe specifikimet kryesore të saj më herët sot, dhe tani kemi edhe dy video paralajmëruese për t’i parë.
E para është rreth linjës Turbo 6, duke treguar të dy telefonat.
Më pas, kemi një hapje të shpejtë të kutisë së Turbo 6, duke treguar kutinë ikonike të kuqe OnePlus dhe përmbajtjen e saj – e cila përfshin një mbulesë dhe një karikues 80W në Kinë, pasi markat janë më pak të shqetësuara për humbjen e parave ndërsa sillen sikur po shpëtojnë mjedisin atje sesa në Evropë dhe Amerikën e Veriut.
Si Turbo 6 ashtu edhe Turbo 6V ndajnë të njëjtën bateri 9,000 mAh si në thashethemet e mëparshme.
OnePlus ka zbuluar se Turbo 6 fuqizohet nga Snapdragon 8s Gen 4 SoC.
Ka një ekran me një shpejtësi rifreskimi prej 165Hz dhe do të ofrohet në ngjyrë argjendi, të zezë dhe jeshile në tre kombinime RAM/memorie: 12/256GB, 12/512GB dhe 16/512GB.
Turbo 6V do të vijë në ngjyrë blu, të zezë dhe të bardhë në këto kombinime RAM/memorie: 8/256GB, 12/256GB dhe 12/512GB.
Thashethemet thonë se ky do të fuqizohet nga Snapdragon 7s Gen 4 dhe do të krenohet me një shpejtësi rifreskimi prej 144Hz për ekranin e tij.