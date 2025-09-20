Shirat e rrëmbyeshëm shkaktojnë rrëshqitje balte, bllokojnë banorët në Kaliforninë jugore

Shirat e rrëmbyeshëm kanë shkaktuar rrjedha shkatërruese të baltës dhe mbeturinave në Kontin San Bernardino të Kalifornisë, duke i shndërruar rrugët e qeta në lumenj balte dhe duke izoluar disa lagje, raporton Anadolu.

Autoritetet thanë se shumë automjete mbetën të bllokuara, por nuk raportuan për persona të lënduar.

Familjet u detyruan të strehohen në vend derisa ekipet punuan gjatë gjithë natës për të pastruar rrugët e bllokuara në Oak Glen dhe Forest Falls.

Ekipet e emergjencës nga Departamenti i Mbrojtjes nga Zjarri i Kontit San Bernardino dhe agjencitë partnere qëndruan në detyrë 24 orë në ditë, duke u përqendruar në rivendosjen e qasjes së sigurt në komunitete.

Autostrada 38 u rihap gjatë natës pasi ekipet e Departamentit të Transportit të Kalifornisë (Caltrans) pastruan mbeturinat, duke u mundësuar shoferëve të bllokuar të largohen nga zona.

Ekipet e vlerësimit të dëmeve po vëzhgojnë shtëpitë dhe infrastrukturën për të përcaktuar shkallën e humbjes së pronës. Zyrtarët paralajmëruan se kushtet mbeten të rrezikshme, me rrezikun e rrëshqitjeve të reja, rënies së pemëve dhe rrugëve të pakalueshme.

Shërbimi Kombëtar i Motit parashikoi një mundësi për stuhi në malet dhe shkretëtirat e Kontit San Bernardino, duke ngritur shqetësime për përmbytje të mëtejshme.

Banorëve iu është bërë thirrje të qëndrojnë larg zonave të prekura dhe të ndjekin udhëzimet zyrtare për përmbytjet.

