Shitësi refuzoi ofertën prej 58,000 dollarësh për Camaro ZL1 – edhe pse vetura “kishte qëndruar në një hambar” për tetë vite

Një Camaro ZL1 i vitit 2017 me vetëm 448 milje (rreth 721 km) në total mori një ofertë prej 58,000 dollarësh (rreth 54,000 euro), por shitësi refuzoi ta shiste.
Automjeti, në ngjyrë Jet Black, ka qëndruar pothuajse i papërdorur për tetë vite dhe ka një raport të pastër Carfax pa aksidente apo ndryshime kilometrash.
Nën kapakun e motorit, makina ka një V8 6.2-litër me supercharger që prodhon 650 kuaj-fuqi dhe 650 lb-ft çift rrotullues, të kombinuara me një transmision automatik 10-shpejtëshe.
Ky ZL1 nuk përfshin paketën 1LE, por dizajni i tij mbetet irresistues për adhuruesit e makinave sportive luksoze amerikane.
Kur u lansua në treg në vitin 2017, modeli fillonte nga 63,000 dollarë (rreth 59,000 euro), duke e bërë një blerje të mirë për performancën që ofronte.
Megjithatë, me Mustang Shelby GT500 që u shfaq më vonë, ZL1 humbi pak vëmendjen dhe vlera e tij mbetet subjekt diskutimi.