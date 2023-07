Vetura më e fundit e BMW 5 Series për herë të ofrohet në variantin tërësisht elektrik me formën e BMW i5 të ri. Ajo do ofrohet si rival i Mercedes EQE, Tesla Model S dhe Genesis Electrified G80 në sektorin e veturave luksoze tërësisht elektrike.

BMW e solli i5-shin në Goodwood Festival of Speed për një paraqitje publike në mënyrë që vizitorët të mund ta shohin atë në veprim. Ashtu si seria e rregullt e BMW 5 po ashtu edhe i5 do të dalin në shitje gjatë muajit tetor. Një version më praktik “Touring” i secilës makinë do t’i bashkohet gamës në vitin 2024.

Në krye të gamës i5 do të jetë i5 eDrive40 me ngasje në rrotat e pasme me një çmim prej afro 85,300 euro (73,200 funte). Ka një motor të vetëm elektrik të vendosur në pjesën e pasme me 317 kuaj fuqi dhe 430 njuton metër fuqi rrotulluese, raporton Auto Express.

Fuqia vije nga një bateri me kapacitet prej 81.2kWh, për të cilën BMW thotë se është e mjaftueshme për arritjen e shpejtësisë prej 0 deri në 100kMh në 6 sekonda, dhe me një rreze të vozitjes prej 476 kilometrave deri në 582 kilometra, por kjo varet tek specifikat. Mund të karikohet me një kapacitet prej 250kW, duke mundësuar kështu një karikim prej 10 deri në 80 për qind në vetëm brenda gjysmë ore.

Modeli kryesor i të gjithë gamës së Serisë 5 – të paktën, derisa divizioni M i BMW të dalë me M5 hibrid të pritshëm – do të jetë i5 M60 xDrive. Siç sugjeron emri i tij, ai ka një motor në çdo aks për lëvizje me katër rrota dhe një fuqi të kombinuar prej 584 kuaj fuqi dhe 820 njuton metër fuqi rrotulluese.

Koha e arritjes së shpejtësisë prej 0 deri në 100kMh është 3.8 sekonda, teksa ka një shpejtësi maksimale prej 230kMh, por pasi kjo shpejtësi kombinohet me kapacitetin e njëjtë të baterisë sikurse eDrive40, rrezja e vozitjes bie në mes të 455 dhe 516 kilometra.