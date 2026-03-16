Shitjet globale të automjeteve elektrike ranë me 11% – Evropa u rrit me 21%, por Kina pësoi një rënie prej 26%

Shitjet globale të makinave elektrike ranë 11% në shkurt, me rreth 1.1 milion njësi të shitura, sipas të dhënave të Benchmark Mineral Intelligence.
Evropa vazhdon të rritet me 21% këtë vit, me Gjermaninë dhe Francën në krye të listës, ndërsa Amerika e Veriut shënon rënie të fortë të kërkesës.
Në Kinë shitjet kanë rënë 26%, por eksportet e EV-ve janë më të larta se kurrë.
Për të shfrytëzuar bateritë e prodhuara, prodhuesit po investojnë në sisteme të ruajtjes së energjisë.
Volkswagen ka aktivizuar një impiant të madh baterish në Gjermani për të ndihmuar rrjetin elektrik.
Të njëjtin hap po ndjekin edhe Tesla, BYD dhe Hyundai.