​Shkencëtarët kanë vërtetuar se çfarë mund t’u bëjë aspirina njerëzve me COVID

Sipas një studimi të ri ndërkombëtar të kryer në Britaninë e Madhe nga studiues të Universitetit të Bristol dhe Kolegjit Mbretëror në Londër, ilaçet kundër trombociteve si aspirina kanë pak efekt në shëndetin e pacientëve me COVID-19 të rëndë.

Megjithatë, në planin afatgjatë, nëse jepen fillimisht këto sëmundje, pacientë të tillë kanë më shumë gjasa të mbijetojnë për tre muajt e ardhshëm.

Studimi zbuloi se përdorimi i barnave kundër trombociteve, si aspirina, për të trajtuar pacientët që janë të sëmurë rëndë me COVID-19 nuk duket se ndryshon pamjen afatshkurtër të shëndetit.

Megjithatë, ata zbuluan se pacientët që merrnin këto barna kishin më shumë gjasa të mbijetonin për tre muajt e ardhshëm. Gjetjet e tyre janë publikuar në The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Prova klinike, e quajtur REMAP-CAP dhe e financuar nga NIHR në MB, përfshiu 1.557 pacientë të sëmurë rëndë me COVID-19 në 105 spitale në Kanada, Francë, Gjermani, Indi, Itali, Nepal, Holandë dhe Britani të Madhe gjatë 2020 dhe 2021.

Disave iu dha aspirinë, disave një lloj tjetër ilaçi kundër trombociteve të quajtur klopidogrel dhe disave nuk iu dha asnjë ilaç kundër trombociteve.

Fokusi kryesor i studimit ishte të shihte se si këto barna ndikojnë në kohëzgjatjen e kohës që pacientët kishin nevojë për mbështetje të organeve, siç është mbështetja e frymëmarrjes, në njësinë e kujdesit intensiv.

Studiuesit zbuluan se këto rezultate afatshkurtra ishin të ngjashme, pavarësisht nëse pacienti ishte trajtuar me një ilaç kundër trombociteve apo jo, raporton Technology.

Studiuesit vazhduan të monitoronin përparimin e secilit pacient gjatë 90 ditëve dhe zbuluan se ata që trajtoheshin me ilaçe antitrombocitare kishin më shumë gjasa të mbijetonin gjatë kësaj periudhe më të gjatë (70.5 për qind e shanset për mbijetesë krahasuar me 67.3 për qind të pacientëve të trajtuar me ilaçe antitrombocitare) me barna antitrombocitare).

Studiuesit planifikojnë të vazhdojnë studimin e këtyre dy ilaçeve te pacientët me sëmundje kritike, duke u fokusuar në mbijetesën më të gjatë dhe duke synuar të mësojnë më shumë se cilët pacientë kanë më shumë gjasa të përfitojnë.