Shkencëtarët: Lufta në Iran pritet të frenojë emetimet globale të karburanteve fosile

Emetimet globale të dioksidit të karbonit nga djegia e lëndëve djegëse fosile parashikohen të ulen me 0.4 për qind në vitin 2026, pjesërisht për shkak të ndërprerjeve në tregjet e energjisë të shkaktuara nga konflikti i Iranit dhe zgjerimit të energjisë së pastër, sipas Projektit Global të Karbonit, transmeton Anadolu.
Raporti vjetor i grupit parashikon që emetimet e lidhura me naftën të bien me 1.9 për qind këtë vit ndërsa emetimet e gazit natyror pritet të ulen me 0.3 për qind dhe emetimet e qymyrit të rriten me 0.6 për qind.
Emetimet e karburanteve fosile parashikohen të bien në ekonomitë e mëdha, duke rënë me 1.5 për qind në BE, 1.3 për qind në SHBA dhe 0.9 për qind në Kinë. Megjithatë, emetimet e Indisë pritet të rriten me 4.4 për qind.
Raporti thotë se energjia diellore dhe era dhe automjetet elektrike pritet të plotësojnë rreth dy të tretat e rritjes së kërkesës globale për energji.
Studiuesit paralajmëruan se rënia e parashikuar në emetimet e karburanteve fosile nuk sinjalizon ndryshim të qëndrueshëm në përdorimin e tyre.
“Rënia e emetimeve të CO2 fosile është inkurajuese, por një reduktim i shkaktuar pjesërisht nga goditjet gjeopolitike nuk është zgjidhje e qëndrueshme klimatike”, tha Pierre Friedlingstein, i cili drejtoi studimin.