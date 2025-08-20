Shkencëtarët zhvillojnë një terapi gjenetike revolucionare që rikthen dëgjimin

Studiuesit kanë arritur një përparim të jashtëzakonshëm në fushën e mjekësisë gjenetike duke zhvilluar një metodë inovative që mund të rikthejë dëgjimin tek personat që kanë lindur të shurdhër.
Kjo terapi e re bazohet në një injeksion të vetëm të terapisë gjenetike, i cili synon të korrigjojë defektet gjenetike që shkaktojnë humbjen e dëgjimit.
Testimet e deritanishme kanë treguar rezultate premtuese, si tek fëmijët ashtu edhe tek të rriturit që vuajnë nga shurdhimi gjenetik ose humbja e rëndë e dëgjimit. Ndryshe nga ndërhyrjet kirurgjikale apo pajisjet ndihmëse të zakonshme si aparatet e dëgjimit apo implantet kokleare, kjo terapi ofron një zgjidhje të drejtpërdrejtë në nivelin gjenetik, duke trajtuar vetë shkakun e problemit.
Përmirësimet në dëgjim janë vërejtur që brenda një muaji nga aplikimi i trajtimit, ndërsa shumica e pjesëmarrësve në studimet klinike raportuan rritje të ndjeshme të dëgjimit brenda gjashtë muajve. Disa pacientë kanë arritur të dëgjojnë për herë të parë në jetën e tyre, një moment emocionues si për ta, ashtu edhe për familjet e tyre dhe ekipin mjekësor, raportojnë mediat.
Terapia funksionon duke përdorur një virus sintetik të modifikuar, i cili shërben si një “mbajtës” për të dorëzuar një kopje funksionale të gjenit të dëmtuar direkt në qelizat e veshit të brendshëm. Ky proces ndihmon në rivendosjen e funksionit normal të qelizave dëgjuese, të cilat janë përgjegjëse për perceptimin e zërit.
Ky zhvillim përfaqëson një hap gjigant përpara në trajtimin e humbjes së dëgjimit dhe hap rrugën për shërim potencial të përhershëm, sidomos për ata që nuk kanë pasur më parë mundësi efektive trajtimi.
Shkencëtarët janë optimistë se kjo terapi do të hyjë në përdorim të gjerë në të ardhmen e afërt, duke ndryshuar jetën e miliona njerëzve në mbarë botën që vuajnë nga probleme të rënda të dëgjimit.