Shkencëtari nga Anthropic: Po hyjmë në fazën më të rrezikshme të zhvillimit të IA

Jared Kaplan, shkencëtari kryesor në kompaninë e inteligjencës artificiale Anthropic, ka bërë një sërë parashikimesh serioze rreth të ardhmes së njerëzimit, duke paralajmëruar se një vendim kyç për fatin tonë po afrohet në mënyrë të rrezikshme.
Sipas tij, zgjedhja është ende në duart tona, por vetëm nëse vendosim të mos ia dorëzojmë kontrollin makinave, raporton Futurism.
Kaplan parashikon se kjo pikë vendimi po afrohet me shpejtësi. Në një intervistë me Guardian, ai paralajmëroi se njerëzimi duhet të vendosë deri në vitin 2030 më së voni, dhe ndoshta që në vitin 2027, nëse do të marrë “rrezikun përfundimtar” dhe do t’u lejojë modeleve të IA-së të stërviten vetë.
Një veprim i tillë mund të shkaktojë një “shpërthim inteligjence” që do ta çonte teknologjinë në nivele të reja dhe do të çonte në krijimin e inteligjencës së përgjithshme artificiale (AGI) – një sistem që tejkalon inteligjencën njerëzore. Kjo mund t’i sjellë përfitime të mëdha njerëzimit përmes përparimeve shkencore dhe mjekësore. Nga ana tjetër, i njëjti vendim mund të lejojë që fuqia e IA-së të përhapet pa kontroll, duke na lënë në mëshirën e tekave të saj.
“Tingëllon si një proces i frikshëm. Nuk e di se ku do të përfundosh”, tha ai.
Kaplan është pjesë e një numri në rritje të ekspertëve të shquar që po paralajmërojnë për pasojat potencialisht katastrofike të zhvillimit të IA-së.
Geoffrey Hinton, një nga “babai i IA-së”, ka shprehur publikisht keqardhje për punën e jetës së tij dhe shpesh paralajmëron se IA mund të shkatërrojë shoqërinë.
Altman i OpenAI parashikon që IA do të zhdukë të gjitha kategoritë e punës, ndërsa shefi i Kaplan, CEO i Anthropic, Dario Amodei, kohët e fundit paralajmëroi se IA mund të merr mbi gjysmën e vendeve të punës në zyra të nivelit fillestar, duke akuzuar konkurrentët se “ekzagjerojnë” shkallën e vërtetë të ndërprerjes që do të shkaktojë IA.
Kaplan duket se pajtohet me vlerësimin e shefit të tij për ndikimin në vende pune. Në një intervistë, ai tha se pret që IA të jetë në gjendje të bëjë “shumicën e punëve në zyrë” brenda dy-tri vjetësh.
Ndërsa është optimist se IA mund të mbahet në përputhje me interesat njerëzore, shqetësimi i tij më i madh është mundësia e lejimit të sistemeve të fuqishme të IA-së të trajnojnë sisteme të tjera të IA-së. Është, thotë ai, një “vendim jashtëzakonisht i rëndësishëm” që do të duhet të marrim shumë shpejt.
“Kjo është ajo që mendojmë se është ndoshta vendimi më i madh ose gjëja më e frikshme për të bërë… pasi askush nuk është i përfshirë në proces, nuk e dini vërtet. Njëra është, a do ta humbisni kontrollin mbi të? A e dini fare se çfarë po bëjnë IA-të?”, tha ai për Guardian.
Ndërsa modelet më të mëdha të IA-së tashmë po përdoren për të trajnuar modele më të vogla në një proces të njohur si distilim, Kaplan merret kryesisht me të ashtuquajturin vetëpërmirësim rekursiv, një proces në të cilin IA mëson pa asnjë ndërhyrje njerëzore, duke bërë hapa të mëdhenj në aftësitë e saj.
Lejimi i zhvillimeve të tilla ngre pyetje të vështira filozofike: “Pyetja e madhe është: a janë IA-të të mira për njerëzimin?” A janë ato të dobishme? A do të jenë të padëmshme? A do t’i kuptojnë njerëzit? A do t’u lejojnë njerëzve të vazhdojnë të kenë kontroll mbi jetën e tyre dhe botën?”
Për më tepër, shumë ekspertë, përfshirë figura me ndikim si Yann LeCun, nuk besojnë se arkitektura aktuale e modeleve gjuhësore (LLM) është e aftë të zhvillohet në sistemet e plotfuqishme.
Nuk është as e sigurt nëse IA në të vërtetë rrit produktivitetin, pasi disa studime sugjerojnë të kundërtën dhe ka pasur disa përpjekje të dështuara për të zëvendësuar punëtorët me agjentë të IA-së që përfunduan duke u ripunësuar.
Vetë Kaplan pranon mundësinë që zhvillimi i IA-së mund të ngecë. “Ndoshta IA më e mirë ndonjëherë është IA që kemi tani,” tha ai, por shpejt e mbrojti veten: “Por ne me të vërtetë nuk mendojmë se është kështu. Ne mendojmë se do të vazhdojë të përmirësohet.”