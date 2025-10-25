“Shkollat ​​janë shndërruar në kampe refugjatësh”: Tribunali i Gazës dokumenton sulmet sistematike ndaj arsimit

Dëshmitarë në seancën përfundimtare të Tribunalit për Gazën në Stamboll dhanë të premten dëshmi të fuqishme, duke përshkruar shkatërrimin sistematik të shkollave, universiteteve dhe infrastrukturës intelektuale në enklavën palestineze, duke i quajtur sulmet më shumë se dëmtim anësor dhe duke paralajmëruar për një brez të humbur.
Nëna palestineze, Asmaa Albatash, përshkroi ndikimin e hershëm tek arsimi i fëmijëve. “Filluan të bombardojnë dhe të synonin shkollat. Edhe nëse lufta mbaron, do të jetë shumë e vështirë të kthehemi në shkolla”, tha ajo.
Punonjësi i ndihmave, Nabeel Jumah, nxori në pah synimin e qëllimshëm për të goditur kapacitetin intelektual, duke thënë se sulmet “i goditën mendjet dhe shkathtësitë palestineze”.
Matematikani palestinez, Sevjan Al-Shami, foli për shkatërrimin e institucioneve kryesore të arsimit të lartë në Gaza. “Universiteti Islamik është një nga universitetet e para që u synuan nga pushtimi. Të gjitha ndërtesat e tij u shkatërruan. Vetëm raketa e goditën objektin. Ka një bibliotekë qendrore shumë të vjetër në universitet. Ajo përmbante qindra mijëra libra. Të gjitha u shkatërruan. Stafi akademik u synua gjithashtu në universitet. Njëri prej tyre ishte kreu i universitetit. Ai ra dëshmor. Shumë nga stafi i mësimdhënies dhe administratorët po ashtu ranë dëshmorë”, tha Al-Shami.
– “Ne duam vetëm një gjë: Të shkruajmë dhe të lexojmë”
Gazetarët dëshmuan gjithashtu për koston personale të sulmeve. Abdelrahman Al-Himdiat theksoi humbjen e burimeve kërkimore dhe materialeve akademike, duke thënë se i ka humbur librat, certifikatat dhe punimet shkencore.
Mahmoud Haniyeh, një tjetër gazetar, theksoi pasojat për brezat. “Kur ishim të rinj, prindërit donin që të bëheshim inxhinierë, mjekë, astronautë… Sot, ne duam vetëm një gjë. Duam që fëmijët tanë të dinë të shkruajnë dhe të lexojnë. Të dinë të shkruajnë emrin e tyre dhe të lexojnë”, tha ai.
Fidaa Al-Madhoun, akademik dhe gazetar, riktheu në kujtesë koston njerëzore të sulmeve. “Ishte një studente me emrin Fatima Ahmed… Ajo më tha se kishte shumë dhunë rreth nesh… Unë e qetësova. Imagjinoni, ditën tjetër… ajo ra dëshmore”, tha ai.
“Disa njerëz nuk e kuptojnë këtë. Shkollat që përdornim si shkolla janë kthyer në kampe refugjatësh. Qindra mijëra refugjatë janë atje”, tha Inas Hamdan, drejtoreshë e zyrës mediatike në agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë, UNRWA.
Palestinezja Sundus Zaqout, duke theksuar rolin thelbësor të arsimit për mbijetesën e Gazës, tha: “Gjëja më e rëndësishme është arsimi. Ata nuk kanë ndjekur mësimet për dy vjet. Ju e dini që arma jonë në Gaza është arsimi. Gjëja më e rëndësishme është që të mësojnë”.
– Tribunali i Gazës
Seanca publike katërditore shënon përmbylljen e një përpjekjeje njëvjeçare nga juristë ndërkombëtarë, studiues dhe figura të shoqërisë civile për të dokumentuar krimet e dyshuara të kryera kundër palestinezëve.
Tribunali prezantoi në seancën e të premtes ekspertiza dhe dëshmi dëshmitarësh lidhur me urinë, ekocidin, domicidin dhe synimin ndaj civilëve dhe infrastrukturës publike, përfshirë sistemin e kujdesit shëndetësor dhe atë arsimor.
I kryesuar nga Richard Falk, ish-raportues i posaçëm i OKB-së për të drejtat e njeriut në territoret palestineze, tribunali synon të prodhojë një dokument të plotë – një “regjistër popullor” – të asaj që pjesëmarrësit përshkruajnë si gjenocid, aparteid dhe shkelje sistematike të së drejtës ndërkombëtare në Gaza.
Jurinë e ndërgjegjes të tribunalit e përbëjnë Kenize Mourad, Christine Chinkin, Chandra Muzaffar, Ghada Karmi, Sami Al-Arian dhe Biljana Vankovska.