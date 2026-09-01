Shkollat private në Kuds, përfshirë ato të krishtera, ndërpresin mësimin për shkak të kufizimeve izraelite

Shkollat private palestineze, përfshirë ato të krishtera, në Kudsin Lindor të pushtuar nisën një grevë në ditën e parë të vitit të ri shkollor, në shenjë proteste ndaj kufizimeve izraelite që pengojnë mësuesit dhe stafin administrativ të hyjnë në qytet, transmeton Anadolu.
Administratat e shkollave private njoftuan të hënën se mësimi do të pezullohej nga e marta deri në një njoftim tjetër, pasi autoritetet izraelite nuk rinovuan lejet e hyrjes për një numër të madh mësuesish dhe punonjësish nga Bregu Perëndimor i pushtuar.
Ato thanë se mësimi do të rifillojë pasi autoritetet izraelite të rinovojnë lejet për të gjithë mësuesit dhe punonjësit e prekur.
Shkollat e krishtera në Kuds njoftuan veçmas pezullimin e mësimit, duke thënë se Izraeli nuk kishte rinovuar lejet e hyrjes për më shumë se 70 mësues dhe punonjës nga Bregu Perëndimor, duke i penguar ata të shkonin në shkollat e tyre.
Izraeli u kërkon palestinezëve që jetojnë në Bregun Perëndimor të pushtuar të pajisen me leje të posaçme për të hyrë në Kudsin Lindor të pushtuar, përfshirë për punë, arsim, trajtim mjekësor dhe adhurim.
Viti i ri shkollor nisi të martën në Izrael dhe Kuds, me rreth 6.000 institucione arsimore që pritën nxënësit, përfshirë 1.074 institucione që u shërbejnë komunitetit arab, ku janë të regjistruar rreth 586.000 nxënës.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka kufizuar lejet për punëtorët palestinezë nga Bregu Perëndimor, përfshirë mësuesit.
Në janar, Knesseti izraelit miratoi një ligj që ndalon mësuesit që kanë marrë diploma akademike nga institucione të lidhura me Autoritetin Palestinez të punojnë në sistemin arsimor izraelit.
Sipas të përditshmes izraelite Haaretz, rreth 6.700 mësues punojnë në sistemin arsimor arab të Kudsit, ndërsa të paktën 60 për qind e tyre kanë diploma bachelor nga institucione akademike palestineze.