Ministria e Shëndetësisë ka publikuar bilancin e personave të lënduar gjatë protestës së sotme ( 28 Nëntor ).
Sipas përditësimit zyrtar, deri në orën 21:00, në dy spitalet kryesore të kryeqytetit janë paraqitur për ndihmë mjekësore gjithsej 47 persona, mes tyre efektivë policie, protestues, gazetarë, një punonjës sigurie, një deputet dhe kalimtarë.
Në Spitalin Universitar të Traumës janë paraqitur për të marrë trajtim mjekësor 36 pacientë, nga të cilët:
* 12 efektiv policie, njëri prej të cilëve është i shtruar në spital dhe po marrin trajtimin e nevojshëm.
•14 protestues, 3 prej të cilëve janë të shtruar në spital dhe po marrin trajtimin e nevojshëm.
•6 gazetarë, 1 prej të cilëve është i shtruar në spital nën kujdesin e mjekëve.
•4 kalimtarë
Të lënduarit e tjerë kanë lënë spitalin, me këshillën e mjekun.
Në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” janë paraqitur 11 të lënduar:
* 8 efektivë policie
* Një protestues
* Një punonjës sigurie
•Një deputet
Ministria thote se aktualisht, të gjithë të lënduarit kanë lënë spitalin, me këshillën e mjekut. /panorama