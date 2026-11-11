Shkrimet sekrete të themeluesit të Izraelit: Gaza do të na shkatërrojë!

Paralajmërimet e David Ben-Gurion dhe e sotmja nën optikën e tyre: si t’i kishte parandjerë…
Dokumentet sekrete të themeluesit të Izraelit, David Ben-Gurion, të cilat sapo janë publikuar, zbulojnë paralajmërimet e tij për pasojat afatgjata të qëndrimit të Izraelit në Rripin e Gazës. Në vitin 1957, pas operacionit ushtarak kundër Egjiptit, ai paralajmëroi se pushtimi i Gazës, rezistenca e vazhdueshme e popullsisë dhe izolimi ndërkombëtar mund të shkaktonin dëme serioze në shtetin izraelit.
Arkivi i Ushtrisë Izraelite dhe Strukturave të Sigurisë i Ministrisë së Mbrojtjes hapi një faqe interneti të veçantë të dielën për të shënuar 70-vjetorin e Krizës së Suezit, e njohur në Izrael si Operacioni Kadesh.
U publikuan më shumë se 4,500 foto, dokumente dhe harta, një pjesë e madhe e të cilave nuk ishin të disponueshme për publikun më parë, raportuan mediat izraelite Ynet dhe Israel Hayom.
Midis materialeve të publikuara është një fjalim që Ben-Gurion, atëherë kryeministër dhe ministër i Mbrojtjes, mbajti para oficerëve të lartë ushtarakë më 4 prill 1957. Me atë rast, ai kujtoi një mbledhje të kabinetit në tetor 1956, pak para fillimit të operacionit ushtarak.
“Rripi i Gazës është një objektiv i pakëndshëm. Duhet ta marrim. Nëse do të besoja në mrekulli, do të doja që deti ta gëlltiste”, tha Ben-Gurion në atë kohë.
Duke iu drejtuar oficerëve, Ben-Gurion kujtoi se rreth 300,000 arabë jetonin në Gaza në atë kohë, midis të cilëve ishin midis 180,000 dhe 190,000 refugjatë palestinezë. Shtëpitë dhe tokat e tyre mbetën në territorin që u bë pjesë e Izraelit në vitin 1948.
Ai paralajmëroi se këta njerëz e shihnin shtetin izraelit si përgjegjës për humbjen e shtëpive të tyre, se kishin mbështetjen e botës arabe dhe se një pjesë e madhe e bashkësisë ndërkombëtare e konsideronte sundimin izraelit në Gaza të paligjshëm.
Sipas vlerësimit të tij, një qëndrim afatgjatë në Gaza do të thoshte përballje e rezistencës dhe sulmeve të vazhdueshme, së bashku me rritjen e izolimit ndërkombëtar. Një situatë e tillë, besonte ai, mund t’i shkaktonte Izraelit më shumë dëm sesa vetë konfliktet ushtarake.
“Shteti nuk mund ta përballonte këtë,” paralajmëroi Ben-Gurion.
Ai theksoi veçanërisht se problemi nuk ishte vetëm ushtarak, por edhe moral, sepse mbijetesa e Izraelit, sipas mendimit të tij, varej edhe nga legjitimiteti moral që shteti kishte para qytetarëve të vet dhe bashkësisë ndërkombëtare.
Për këtë arsye, ai kundërshtoi kërkesat që Gaza t’i aneksohej Izraelit. Ai gjithashtu kishte frikë se izolimi ndërkombëtar në një luftë të ardhshme mund ta linte Izraelin pa armët e nevojshme.
Parashikoi bombardimin
Ben-Gurion u tha gjithashtu komandantëve të tij se ata nuk duhet ta konsideronin suksesin ushtarak të Operacionit Kadesh si një model për konfliktet e ardhshme.
“Lufta e ardhshme nuk do të jetë si kjo. Tel Avivi do të bombardohet, Haifa do të bombardohet dhe njerëzit do të vdesin. Jo ushtarë, por gra dhe fëmijë,” paralajmëroi ai.
Operacioni Kadesh filloi më 29 tetor 1956, kur ushtria izraelite sulmoi Egjiptin dhe brenda pak ditësh pushtoi pjesën më të madhe të Gadishullit të Sinait dhe Rripin e Gazës. Në të njëjtën kohë, Britania e Madhe dhe Franca ndërhynë ushtarakisht në përgjigje të shtetëzimit të Kanalit të Suezit nga Egjipti.
Nën presion të fortë ndërkombëtar, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara, Izraeli u tërhoq disa muaj më vonë dhe ia lëshoi territoret e pushtuara Egjiptit.
Izraeli e rimori Rripin e Gazës gjatë luftës së vitit 1967. /tesheshi