Shkurtimet globale të ndihmave po i shtyjnë miliona sudanezë të zhvendosur drejt urisë

Sudani po përballet me krizën më të rëndë humanitare në botë, në një kohë kur ndihmat ndërkombëtare po shkurtohen ndjeshëm. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë reduktuar ose ngrirë pjesë të financimit humanitar, duke lënë miliona njerëz pa mbështetje jetike.
Për miliona sudanezë të zhvendosur, të bllokuar mes përplasjes së gjeneralëve rivalë, pasojat janë të menjëhershme dhe vdekjeprurëse. Mungesa e fondeve po çon në mbylljen ose reduktimin e programeve ushqimore, shëndetësore dhe të strehimit, duke rritur rrezikun e urisë, sëmundjeve dhe vdekjes.
Organizatat humanitare paralajmërojnë se pa një rritje urgjente të ndihmës ndërkombëtare, situata në Sudan do të përkeqësohet më tej, duke kërcënuar jetën e miliona civilëve që tashmë po mbijetojnë në kushte ekstreme. /mesazhi