Shoferët zviceranë paralajmërohen për gomat e dimrit, sigurimet mund të mos i mbulojnë plotësisht dëmet

Me afrimin e sezonit të dimrit, shoferët në Zvicër po këshillohen t’i pajisin automjetet me goma të përshtatshme për kushtet e ftohta.
Edhe pse përdorimi i gomave të dimrit nuk është i detyrueshëm me ligj, drejtuesit mund të mbajnë përgjegjësi në rast aksidenti dhe të përballen me ulje të kompensimit nga sigurimet.
Sipas një raportimi të World Radio Switzerland, të publikuar më 20 tetor 2026, Klubi Turistik i Zvicrës (TCS) u ka bërë thirrje shoferëve që të mos e neglizhojnë përgatitjen e automjeteve për sezonin e ftohtë.
Vëmendje e veçantë po u kushtohet gomave për të gjitha stinët, të cilat po përdoren gjithnjë e më shumë nga drejtuesit e automjeteve.
Sipas TCS-së, këto goma mund të jenë një zgjedhje e përshtatshme për shoferët që lëvizin kryesisht në qytete dhe përshkojnë distanca të shkurtra. Megjithatë, është e rëndësishme që ato të kenë simbolin e fjollës së borës, i cili tregon se janë testuar për përdorim në kushte dimërore, transmeton Telegrafi.
Për ata që jetojnë në zonat malore ose udhëtojnë shpesh në rrugë me borë dhe akull, rekomandohen gomat e mirëfillta të dimrit.
Gomat e dimrit nuk janë të detyrueshme, por shoferët mbajnë përgjegjësi
Në Zvicër nuk ekziston një detyrim i përgjithshëm ligjor për përdorimin e gomave të dimrit. Megjithatë, automjetet duhet të jenë të pajisura në mënyrë të tillë që të mund të qarkullojnë në mënyrë të sigurt, duke marrë parasysh kushtet e rrugës.
Kjo nënkupton se shoferët që shkaktojnë aksident ose pengojnë trafikun për shkak të pajisjes së papërshtatshme të automjetit mund të përballen me pasoja ligjore dhe financiare.
Edhe kompanitë e sigurimeve mund të ulin kompensimin e dëmeve nëse konstatohet se aksidenti ka ndodhur për shkak të neglizhencës së drejtuesit të automjetit.
Ekspertët këshillojnë që shoferët të mos presin reshjet e para të borës për t’i vendosur gomat e dimrit.
Sipas rekomandimeve të TCS-së, tetori është periudhë e përshtatshme për ndërrimin e tyre, përpara se temperaturat të bien ndjeshëm dhe kushtet e rrugës të përkeqësohen.
Për përdorim të sigurt në dimër, rekomandohet që thellësia e profilit të gomave të jetë së paku katër milimetra. Ndërsa kufiri minimal ligjor në Zvicër është 1.6 milimetra, ky nivel nuk konsiderohet ideal për vozitje në borë dhe akull.
Nga ana tjetër, përdorimi i gomave verore në rrugë të mbuluara me borë mund të rrisë ndjeshëm distancën e frenimit dhe rrezikun e humbjes së kontrollit mbi automjetin.
Për këtë arsye, shoferëve në Zvicër u rekomandohet të kontrollojnë gjendjen dhe profilin e gomave, si dhe të sigurohen që automjetet e tyre janë të përgatitura për kushtet e sezonit dimëror.
Përveç shmangies së përgjegjësive të mundshme financiare, pajisja e duhur e automjetit është thelbësore për sigurinë e shoferëve, pasagjerëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion.