Shoferëve britanikë do t’u ndalohet përdorimi i pajisjeve gjatë vozitjes

Nga viti i ardhshëm shoferët në Mbretërinë e Bashkuar do të ndalohen nga filmimi ose kërkimi i aplikacioneve në pajisjet e dorës, sipas planeve të qeverisë për të ashpërsuar ligjet e sigurisë rrugore.

Është tashmë e paligjshme të telefonosh ose të dërgosh mesazhe në telefona gjatë vozitjes, përveç rastit kur është një rast urgjent.

Nga viti 2022, shoferët do të ndalohen të përdorin një pajisje për të bërë foto ose për të luajtur lojëra – me shkelësit e rregullave që do të përballen me një gjobë prej 200 funte dhe gjashtë pikë patentë.

Sekretari i transportit tha se do të ishte më e lehtë për të ndjekur penalisht shkelësit, raporton BBC.

Grant Shapps shtoi: “Shumë vdekje dhe lëndime ndodhin ndërsa telefonat celularë mbahen”.

Kodi i Autostradave do të përditësohet për të pasqyruar rregullat e reja – dhe për t’u bërë të qartë drejtuesve të mjeteve se është e paligjshme përdorimi i një pajisjeje dore ndërsa ndalet në semaforë ose në radhët e autostradave. /koha