Protestat e sotme ne Tirane ka marrë vëmendjen e mediave ndërkombëtare, të cilat raportojnë për përshkallëzimin e situatës.
“Protestat e dhunshme shpërthejnë në Shqipëri, protestuesit përplasen me policinë”, shkruan media amerikane Fox News.
Sipas raportimit, studentët po bëjnë thirrje për vijimin dhe intensifikimin e protestave në kryeqytet, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Media amerikane thekson se demonstratat janë shoqëruar me përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë.
Fox News shkruan se kërkesa kryesore e protestuesve mbetet largimi i kreut të qeverisë. /panorama