Shpërthim në një tubim politik në Pakistanin veriperëndimor, të paktën 20 të vrarë

Të paktën 20 persona u vranë dhe dhjetëra u plagosën në një shpërthim në një tubim publik në veriperëndim të Pakistanit sot, njoftuan policia dhe mediat lokale, transmeton Anadolu.

Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 17:00 sipas kohës lokale (0100 GMT), një orë përpara se ngjarja e planifikuar të fillonte në rrethin fisnor Bajaur, që ndodhet afër kufirit me Afganistanin, tha policia.

Tubimi ishte organizuar nga Jamiat Ulema Islam (JUI), një partner koalicioni në qeverinë federale.

Zyrtarët shëndetësorë kanë frikë se numri i të vdekurve mund të rritet pasi disa nga mbi 50 të plagosurit janë në gjendje kritike.

Pamjet e transmetuara në transmetuesin lokal “Samaa News” treguan anëtarë të JUI-së dhe punëtorë të shpëtimit duke mbajtur trupa dhe të plagosur në ambulanca, ndërsa re tymi ngriheshin lart.

Nuk janë dhënë detaje të menjëhershme për shkakun e shpërthimit, i katërti në më pak se tri javë në provincën veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa.

Hafiz Hamdullah, një senator nga JUI-ja, konfirmoi për gazetarët numrin e të vdekurve dhe numrin e të plagosurve.

Stafi i JUI-së po bënte rregullime për tubimin kur ndodhi shpërthimi, tha Hamdullah.

