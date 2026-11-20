Ndjesia e shpimit, mpirjes apo sikur gjilpëra të vogla shpojnë duart pas zgjimit është një shqetësim që mund t’u ndodhë shumë njerëzve.
Në disa raste, kjo ndjesi shkaktohet nga pozicioni i papërshtatshëm gjatë gjumit dhe zhduket pas ndryshimit të pozicionit, por kur përsëritet shpesh ose shoqërohet me simptoma të tjera, mund të jetë shenjë e një problemi shëndetësor që kërkon vëmendje.
Sipas ekspertëve shëndetësorë, mpirja dhe ndjesia e shpimit në duar mund të lidhen me shtypjen e nervave, sindromën e tunelit karpal, diabetin apo mungesën e vitaminës B12. Prandaj, është e rëndësishme të kuptohet shkaku dhe të mos trajtohet çdo rast si një shqetësim i përkohshëm.
Pozicioni gjatë gjumit mund të jetë shkaku
Një nga arsyet më të zakonshme të mpirjes së përkohshme është shtypja e nervave gjatë gjumit. Fjetja me krahun nën trup ose me kyçet e duarve të përthyera mund të ushtrojë presion mbi nervat dhe të shkaktojë ndjesinë e shpimit.
Nëse shqetësimi largohet pak minuta pas zgjimit dhe ndryshimit të pozicionit, mund të lidhet me këtë presion të përkohshëm. Megjithatë, përsëritja e shpeshtë e simptomave meriton vlerësim mjekësor.
Sindroma e tunelit karpal: Pse duart mpihen gjatë natës?
Një tjetër shkak i rëndësishëm është sindroma e tunelit karpal, e cila shfaqet kur nervi median shtypet në zonën e kyçit të dorës.
Sipas NHS-së dhe Mayo Clinic, simptomat mund të përfshijnë:
Mpirje dhe shpim në gishtin e madh, tregues dhe të mesëm.
Dhimbje në kyçin e dorës.
Përkeqësim të simptomave gjatë natës ose në orët e para të mëngjesit.
Dobësi në kapjen e objekteve dhe vështirësi në kryerjen e lëvizjeve të imëta.
Në rastet më të avancuara, personi mund të ketë vështirësi në mbajtjen e sendeve dhe të vërejë dobësim të muskujve në bazën e gishtit të madh.
Mungesa e vitaminës B12 mund të ndikojë në sistemin nervor
Mungesa e vitaminës B12 është një tjetër shkak që nuk duhet anashkaluar. Kjo vitaminë është e domosdoshme për funksionimin normal të sistemit nervor dhe prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut.
Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit në SHBA (NIH), mungesa e vitaminës B12 mund të shkaktojë:
Mpirje dhe shpim në duar dhe këmbë.
Lodhje dhe dobësi të përgjithshme.
Probleme me ekuilibrin dhe koordinimin.
Vështirësi në përqendrim dhe kujtesë.
Ndryshime në gjuhë, e cila mund të bëhet e skuqur dhe e dhimbshme.
Një fakt i rëndësishëm është se simptomat neurologjike mund të shfaqen edhe pa praninë e anemisë. Për këtë arsye, diagnostikimi dhe trajtimi në kohë janë të rëndësishëm për të shmangur dëmtimet e mundshme të përhershme të nervave.
Edhe diabeti mund të shkaktojë mpirje
Diabeti është një tjetër gjendje që mund të ndikojë në nervat periferikë dhe të shkaktojë ndjesi shpimi, djegieje apo mpirjeje.
Sipas Mayo Clinic, neuropatia periferike e lidhur me diabetin zakonisht prek fillimisht këmbët, por mund të përfshijë edhe duart. Nëse mpirja shoqërohet me dobësi ose humbje të ndjeshmërisë, rekomandohet kontrolli mjekësor.
Kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore?
Nëse ndjesia e shpimit përsëritet, zgjat më shumë se zakonisht, përkeqësohet ose shoqërohet me dobësi të duarve, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun.
Sipas udhëzimeve të NHS-së dhe NICE, kur dyshohet për mungesë të vitaminës B12, vlerësimi mund të përfshijë analizat e gjakut për të përcaktuar nivelin e kësaj vitamine dhe për të identifikuar shkakun e simptomave.
Kujdes: Nëse mpirja shfaqet papritur, veçanërisht në njërën anë të trupit, dhe shoqërohet me dobësi të krahut, shtrembërim të fytyrës ose vështirësi në të folur, duhet kërkuar menjëherë ndihmë urgjente, pasi mund të jetë shenjë e goditjes në tru.