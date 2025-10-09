Shpresë për armëpushim në Gaza, por njerëzit ende presin njoftimin zyrtar

Raporton Hani Mahmoud nga Az-Zawayda, Gaza qendrore
Në Rripin e Gazës mbizotëron një atmosferë e kujdesshme shprese ndërsa banorët presin konfirmimin zyrtar se lufta ka përfunduar. Përveç disa sulmeve në Khan Younis dhe një avioni luftarak që fluturoi në lartësi të ulët mbi zonën qendrore, situata duket më e qetë se zakonisht.
“Kam më shumë shpresë këtë herë se armëpushimi do të qëndrojë,” thotë gazetari Hani Mahmoud. Ai shton se, megjithëse ushtria izraelite shpesh ka prishur marrëveshjet në momentet e fundit, këtë herë duket se ndalimi i luftimeve po mbahet.
Sipas tij, burime të shumta kanë konfirmuar se është arritur një marrëveshje dhe po pritet njoftimi zyrtar për fillimin e fazës së parë të armëpushimit, që përfshin lirimin e pengjeve dhe të burgosurve palestinezë.
“Derisa të dëgjojmë atë deklaratë zyrtare se lufta ka ndalur, diçka mungon,” thotë Mahmoud, duke theksuar se një njoftim i tillë do të sillte ndjenjën se “këtij gjenocidi po i afrohet fundit”.
Dy vitet e fundit në Gaza kanë qenë “jashtëzakonisht të vështira, me trauma të përditshme dhe humbje të panumërta,” shton ai. /mesazhi