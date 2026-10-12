Shtatori 2026, muaji i dyti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë në nivel global

Shtatori i vitit 2026 ishte shtatori i dytë më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë në nivel global, me temperatura mesatare që arritën 1.63 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale, tregojnë të dhënat e fundit të publikuara sot nga Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike Copernicus (C3S), transmeton Anadolu.
Shërbimi i monitorimit të klimës i BE-së tha se shtatori shënoi muajin e dytë radhazi këtë vit në të cilin temperaturat globale tejkaluan pragun prej 1.5 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale. Temperatura mesatare globale e ajrit në sipërfaqe ishte 16.27 gradë Celsius, që ishte 0.82 gradë Celsius mbi mesataren e viteve 1991-2020.
Drejtori i Shërbimit të Ndryshimeve Klimatike Copernicus, Carlo Buontempo tha se shtatori u shënua nga temperatura jashtëzakonisht të larta në pjesë të Evropës pas një vere ekstreme. “Jemi në një periudhë të re muajsh mbi 1.5 gradë Celsius dhe me një El Nino të fortë që ende intensifikohet, ka të ngjarë të zgjasë deri në vitin 2027”, tha Buontempo.
– Evropa Perëndimore regjistron shtatorin më të ngrohtë
Evropa përjetoi shtatorin e saj të tretë më të ngrohtë të regjistruar ndonjëherë, me temperaturën mesatare mbi tokën evropiane që arriti në 16.26 gradë Celsius ose 1.54 gradë Celsius mbi mesataren e viteve 1991-2020.
Evropa Perëndimore regjistroi shtatorin e saj më të ngrohtë, duke u barazuar me vitin 2023 me 2.51 gradë Celsius mbi mesataren sezonale.
Rajoni gjithashtu përjetoi kushte të thata të përhapura, veçanërisht në të gjithë Evropën perëndimore, qendrore dhe pjesë të Evropës lindore, me kushtet e thatësirës që u intensifikuan në disa zona krahasuar me gushtin.
– “El Nino” i shtyn temperaturat e detit në nivele rekord
Temperatura mesatare e sipërfaqes së detit nëpër oqeanet ekstrapolare midis 60 gradëve në jug dhe 60 gradëve në veri arriti në 21.05 gradë Celsius në shtator, niveli më i lartë i regjistruar për muajin.
Temperaturat e sipërfaqes së detit mbetën jashtëzakonisht të larta në pjesën më të madhe të Paqësorit tropikal ndërsa kushtet e “El Nino”-s u forcuan.
Kushtet e thata të zgjatura në të gjithë Evropën rezultuan në rrjedha jashtëzakonisht të ulëta të lumenjve, me pjesë të Rinit, Danubit, Vistules dhe Garonne-Dordogne që regjistruan nivelet e tyre më të ulëta në shtator.
Kushtet e thata u intensifikuan ose u zgjeruan në pjesë të Gadishullit Iberik, Francës, Italisë, Ballkanit Perëndimor dhe Greqisë.
Jashtë Evropës, reshjet nën mesatare prekën pjesë të Amerikës së Veriut dhe Jugut, Afrikës së Veriut, Bririt të Afrikës, Siberisë, Azisë Qendrore, Pakistanit, Kinës dhe Australisë juglindore.
– Akulli detar i Antarktidës arrin maksimumin e 3-të më të ulët të dimrit
Shtrirja e akullit detar të Antarktidës arriti maksimumin e saj të tretë më të ulët vjetor të dimrit në të dhënat satelitore ndërsa shtrirja mujore ishte afërsisht 6 për qind nën mesataren e shtatorit.
Shtrirja ditore e akullit detar të Arktikut arriti minimumin e saj vjetor të verës, duke u renditur e 14-ta më e ulët në të dhënat satelitore.
Shtrirja mujore e akullit detar të Arktikut ishte rreth 10 për qind nën mesataren.