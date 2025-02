Shtëpia e Bardhë: Trump beson se zhvendosja e palestinezëve në “zona më të sigurta” do të ishte “më madhështore”

Presidenti amerikan Donald Trump beson se do të ishte “më madhështore” nëse palestinezët në Rripin e Gazës do të zhvendoseshin në zona më të sigurta, tha sot Shtëpia e Bardhë, transmeton Anadolu.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha se Trump dhe Mbreti i Jordanisë, Abdullah II, diskutuan për Gazën dhe të ardhmen e saj në “gjerë e gjatë” gjatë takimit të martën në Shtëpinë e Bardhë.

“Mbreti do të preferonte shumë që palestinezët të qëndronin në vend me tokën shtesë që do të përdoret për zhvillim të ri, që do të krijonte shumë vende pune në nivele të papara më parë”, tha Leavitt.

“Por presidenti mendon se do të ishte shumë më mirë dhe më madhështore nëse këta palestinezë mund të zhvendosen në zona më të sigurta”, shtoi ajo.

Leavitt nuk specifikoi se cilat zona i parashikon Trump si “më të sigurta” për palestinezët.

Ajo shtoi se Trump mbetet “me gjithë zemër i përkushtuar” për arritjen e paqes dhe ka ngarkuar aleatët arabë që t’i paraqesin një plan atij.

“Administrata vazhdon të punojë me partnerët tanë arabë… Ne qëndrojmë afër me aleatin tonë Izraelin”, tha ajo.

“Presidenti ka paraqitur këtë ide të madhe të re të guximshme për të siguruar paqen në Lindjen e Mesme. Ai nuk do të heqë dorë nga kjo dhe ne presim gjithashtu që ta shohim të arritur këtë qëllim të kësaj administrate”, tha Leavitt.

Pas takimit me Trumpin, Abdullah tha se ai ka përsëritur qëndrimin e palëkundur të Jordanisë kundër zhvendosjes së palestinezëve në Gaza dhe Bregun Perëndimor, duke deklaruar: “Ky është qëndrimi i unifikuar arab”.

Propozimi i Trumpit, i refuzuar gjerësisht nga palestinezët dhe nga bota më e gjerë arabe dhe muslimane, për të zhvendosur me forcë palestinezët, vjen në kohën e një marrëveshjeje të brishtë armëpushimi që hyri në fuqi në Gaza më 19 janar. Armëpushimi ndaloi përkohësisht sulmet 15-mujore të Izraelit, i cili ka vrarë më shumë se 48 mijë njerëz dhe e ka kthyer enklavën në rrënoja.

Për 18 vjet, Izraeli ka zbatuar një bllokadë në Gaza, duke e kthyer atë në mënyrë efektive në burgun më të madh të hapur në botë. Gati 2 milionë nga 2,3 milionë banorët e saj janë zhvendosur me forcë që nga fillimi i luftës pas sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023, ndërsa përballen me mungesë të madhe ushqimi, uji dhe ilaçesh për shkak të kufizimeve të qëllimshme të Izraelit.