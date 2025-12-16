Shtëpia e Bardhë: Trump shpall fentanilin “armë të shkatërrimit në masë”

Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Presidenti i SHBA, Donald J. Trump, ka firmosur një Urdhër Ekzekutiv që e klasifikon fentanilin e paligjshëm dhe kimikatin bazë pararendës të tij si armë të shkatërrimit në masë (WMD). Vendimi synon forcimin e ndjekjes penale, sanksioneve financiare dhe angazhimin e institucioneve të sigurisë kombëtare kundër rrjeteve që prodhojnë dhe trafikojnë këtë substancë vdekjeprurëse.
Sipas dokumentit zyrtar, Urdhri Ekzekutiv udhëzon Prokurorin e Përgjithshëm të ndjekë menjëherë akuza penale, rritje dënimesh dhe devijime dënimi në çështjet e trafikut të fentanilit. Po ashtu, Sekretari i Shtetit dhe Sekretari i Thesarit ngarkohen të ndërmarrin masa kundër aseteve dhe institucioneve financiare të përfshira apo që mbështesin prodhimin, shpërndarjen dhe shitjen e fentanilit të paligjshëm dhe kimikateve pararendëse të tij.
Urdhri parashikon gjithashtu që Sekretari i Luftës, në bashkëpunim me Prokurorin e Përgjithshëm, të vlerësojë nëse Departamenti i Luftës duhet t’i ofrojë Departamentit të Drejtësisë burime të shtuara të sigurisë kombëtare në raste emergjente që lidhen me armë të shkatërrimit në masë. Në bashkëpunim me Sekretarin e Sigurisë Kombëtare, do të përditësohen edhe direktivat për reagimin ndaj incidenteve kimike, duke përfshirë kërcënimin nga fentanili. Ndërkohë, Departamenti i Sigurisë Kombëtare do të identifikojë rrjetet e kontrabandës së fentanilit duke përdorur inteligjencë të lidhur me kërcënimet WMD dhe mospërhapjen.
Shtëpia e Bardhë thekson se fentanili është kthyer në shkakun kryesor të vdekjeve për amerikanët e moshës 18–45 vjeç, duke e përshkruar atë më afër një arme kimike sesa një narkotiku. Vetëm dy miligramë fentanil, sa 10–15 kokrra kripe, konsiderohen dozë vdekjeprurëse. Sipas njoftimit, kartelët dhe organizatat e huaja terroriste përdorin fitimet nga fentanili për të financuar vrasje, terrorizëm dhe kryengritje, ndërsa ekziston rreziku real që kjo substancë të përdoret për sulme terroriste të përqendruara dhe në shkallë të gjerë.
“Duke e shpallur fentanilin e paligjshëm si armë të shkatërrimit në masë, Presidenti Trump siguron që e gjithë pesha e qeverisë federale të jetë e përqendruar, e koordinuar dhe e mobilizuar për ta përballur këtë kërcënim si armën kimike vdekjeprurëse që është,” thuhet në reagimin zyrtar.
Në kuadër të objektivit “Ta bëjmë Amerikën sërish të sigurt”, Shtëpia e Bardhë rikujton se Presidenti Trump ka shpallur gjendje emergjente kombëtare në kufirin jugor, ka shpallur tetë kartelë si Organizata Terroriste të Huaja dhe Terroristë Globalë të Sanksionuar, ka vendosur tarifa ndaj Meksikës, Kanadasë dhe Kinës, si dhe ka autorizuar goditje ushtarake kundër rrjeteve të narkotrafikut. Ai ka firmosur edhe ligjin HALT Fentanyl Act, që e klasifikon përgjithmonë fentanilin dhe substancat e lidhura me të si drogë e Kategorisë I, ndërsa tani, sipas Shtëpisë së Bardhë, “e çon luftën në një nivel tjetër” duke e shpallur fentanilin armë të shkatërrimit në masë për të çmontuar kartelët dhe mbrojtur familjet amerikane. /euronews