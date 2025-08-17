“Shtëpia inteligjente” i takon së ardhmes – Apple prezanton robotin dhe sistemin e vet të sigurisë

Apple, kompania e njohur për pajisjet si iPhone, MacBook dhe Apple Watch, thuhet se po përgatit një rikthim të madh në tregun e inteligjencës artificiale.
Qëllimi është të marrë një vend qendror në shtëpinë inteligjente të përdoruesve, duke ofruar pajisje krejtësisht të reja me AI. Në zhvillim janë një robot shtëpiak, një altoparlant inteligjent me ekran dhe një komplet kamerash sigurie.
Projekti më ambicioz është roboti “tabletop” (për tavolinë), i cili pritet të dalë në vitin 2027. Kjo pajisje do të ketë një version realist të Siri që mund të ndërveprojë me përdoruesit gjatë gjithë ditës.
Fizikisht do të ngjajë me një iPad të vendosur në një “krah” lëvizës që mund të rrotullohet për t’ju ndjekur ndërsa flisni.
Bloomberg zbulon se Apple po zhvillon edhe një version të thjeshtuar të robotit në formë altoparlanti inteligjent me ekran. Ky model nuk do të ketë krah mekanik apo version të avancuar të Siri-së, por do të mund të luajë muzikë, të mbajë shënime, të kontrollojë pajisjet e shtëpisë dhe të mundësojë thirrje video. Pritet të funksionojë me sistemin e ri operativ Charismatic.
Apple planifikon të pozicionohet edhe në tregun e mbikëqyrjes së shtëpisë. Kompania po zhvillon kamera sigurie që do të jenë baza e sistemit të sigurisë Apple. Me popullaritetin gjithnjë në rritje të kamerave inteligjente, ky hap mund të lidhë edhe më shumë të gjitha pajisjet brenda ekosistemit të Apple.
Megjithëse kompania nuk ka bërë komente zyrtare, planet tregojnë se Apple e sheh të ardhmen e shtëpisë inteligjente si një hapësirë ku inteligjenca artificiale dhe robotika do të kenë një rol kyç.