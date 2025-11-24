Shtesat për fëmijë: Kurti njofton se nesër fillon ekzekutimi i pagesave me rritje prej 50 përqind

Albin Kurti, ka bërë të ditur se nga nesër fillon ekzekutimi i pagesave për shtesat e fëmijëve me rritjen e miratuar prej 50 përqind.
Kurti përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, ka thënë se nga kjo rritje do të përfitojnë 400 mijë fëmijë.
Postimi i plotë:
Lajm i mirë për të gjitha nënat që marrin shtesa për fëmijët: nga nesër fillon ekzekutimi i pagesave me rritjen e miratuar prej 50%.
Nga kjo rritje do të përfitojnë 400 mijë fëmijë. Pra:
– një familje me dy fëmijë, që ka marrë 40 euro, nga nesër do të marrë 60 euro;
– një familje me tre fëmijë, që ka marrë 90 euro, nga nesër do të marrë 135 euro;
– një familje me katër fëmijë, që ka marrë 120 euro, nga nesër do të marrë 180 euro, e kështu me radhë.
Urime të gjithë fëmijëve! T’i gëzoni me shëndet!