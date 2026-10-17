Shtetasi amerikan i kërkuar për mashtrim të dyshuar me kriptomonedha me vlerë 1 miliard dollarë ndalohet në Stamboll

Shtetasi amerikan Richard James Schueler, për të cilin raportohet se ishte subjekt i një njoftimi të kuq të Interpolit për mashtrim të dyshuar me kriptomonedha me vlerë 1 miliard dollarë në SHBA dhe Finlandë, është ndaluar në Stamboll, transmeton Anadolu.
“Shtetasi amerikan Richard James Schueler, për të cilin autoritetet tona ishin njoftuar se ishte lëshuar një njoftim i kuq i Interpolit për dyshimet se kishte kryer mashtrim me kriptoasete me vlerë 1 miliard dollarë në SHBA dhe Finlandë, është kapur dhe ndaluar në Stamboll”, tha ministri turk i Drejtësisë, Akin Gurlek, në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Në postimin me titullin “Turqia nuk do të jetë strehë e sigurt për kriminelët ndërkombëtarë dhe personat e kërkuar”, Gurlek tha se agjencitë turke të sigurisë dhe inteligjencës po vazhdonin përpjekjet e tyre në koordinim të ngushtë, me qëllim parandalimin e shndërrimit të vendit në strehë për personat e kërkuar, si dhe kapjen dhe vënien para drejtësisë të të dyshuarve të kërkuar ndërkombëtarisht.
Ai tha se vendndodhja e të dyshuarit u përcaktua përmes një operacioni të kryer nga njësitë e inteligjencës dhe krimeve financiare të Drejtorisë së Policisë së Stambollit, nën koordinimin e Prokurorisë së Përgjithshme të Stambollit dhe me mbështetjen e Organizatës Kombëtare të Inteligjencës (MIT).
Ndalime dhe kontrolle gjyqësore teksa hetimet vazhdojnë
Schueler dhe bashkëshortja e tij u ndaluan të mërkurën gjatë një operacioni në lagjen Besiktas të Stambollit. Sipas Gurlekut, gjatë hetimeve u ndaluan edhe tre persona të tjerë, të identifikuar si truprojat e çiftit.
Gjatë kontrolleve gjyqësore në 15 adresa në lagjet Beşiktaş, Uskudar dhe Sariyer të Stambollit, autoritetet sekuestruan 7.15 milionë dollarë dhe 160.000 lira turke (3.231 dollarë), gjashtë pajisje për ruajtjen e kriptomonedhave jashtë internetit, 300 çanta të markave të ndryshme, 100 palë këpucë, 136 palë syze, 28 orë dore, 97 artikuj bizhuterish dhe sende të tjera me vlerë.
Hetuesit sekuestruan gjithashtu 29 telefona celularë, 12 laptopë, 11 njësi kompjuterike desktop, 19 disqe SSD dhe pajisje të tjera për ruajtjen e të dhënave, 46 memorie USB, 19 karta grafike, katër pushkë me tytë të gjatë, tri pistoleta pa leje dhe 1.400 fishekë.
Gurlek tha se procedurat gjyqësore ndaj të dyshuarve dhe ekzaminimi i materialeve të sekuestruara ishin ende në vazhdim.
Ai falënderoi Prokurorinë e Përgjithshme të Stambollit, njësitë përkatëse të Drejtorisë së Policisë së Stambollit, Organizatën Kombëtare të Inteligjencës (MIT) dhe të gjithë zyrtarët publikë të përfshirë në operacion.