Shumë linja ajrore ndërkombëtare anulojnë fluturimet për në Izrael pas sulmit të Houthive

Linja ajrore gjermane Lufthansa, Air Europa, Air France, Austrian dhe Swiss Airlines kanë vendosur të anullojnë fluturimet për dhe nga Tel Avivi pas një sulmi me raketë balistike nga Jemen, i cili goditi një zonë të aeroportit kryesor Ben Gurion të Izraelit, sipas raportimeve të The Times of Israel.

Gjiganti hungarez i linjave ajrore Wizz Air njoftoi gjithashtu anulimin e fluturimeve për në Izrael për 48 orët e ardhshme, sipas të përditshmes.

Anulimet vijnë edhe pse aeroporti u rihap një orë pas sulmit. /mesazhi